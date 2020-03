Menneskelig 'smølf': - Jeg er bare helt vild med farven

- Folk er nysgerrige, og jeg kan godt forstå dem, fortæller 26-årige Donnie Sniders, som er tatoveret helt blå.

Smølfeeventyret startede tilbage i 2017, hvor Donnie Sniders søster tatoverede hans fod og dele af ben turkis.

Den canadiske mand blev en sensation online, netop fordi hans lettere bizarre valg om langsomt at tatovere hele sin krop blå.

Den tidligere gaffeltruckoperatør bor nu i en gammel bus i Scarborough Ontario, hvor han lever af at sælge øreringe.

Hvor meget er blåt?

Donnie havde forsøgt sig et par gange med nogle tatoveringer, som ikke lige var sagen, så hans søster tog affære. Hun startede det, der senere skulle blive hans varemærke.

Søsteren tatoverede i 2017 Donnies fod og et stykke af hans ben totalt turkist.

Den blå mand har fået utallige spørgsmål om hans udseende, og mange har undret sig om en helt bestemt ting.

Er mandens kønsorganer blå?

På Instagram kan man følge med i hans vilde udvikling. Foto: Jam Press

- For at være ærlig, så kan jeg ret godt lide, hvordan det ser ud, fortæller han og forklarer, at han er klar over, at det selvfølgelig er noget, man lægger mærke til, men at han er meget tilfreds med farven.

Donnies mor var ikke meget for at få sig en blå søn. Foto: Jam Press

Selvom han har fået nogle huk fra forskellige tatovører, for at den blå farve er for simpel, så er det ikke noget, han lader sig mærke af.

Den blå forvandling har været undervejs i mange år. Foto: Jam Press

- Jeg kan rigtig godt lide det rene udtryk, uden nogen forstyrrende symboler, siger han.

Og hans mentale tilstand er forbedret efter tatoveringerne.

Var ikke let

Inden de mange blå tatoveringer var livet ikke så lige til for Donnie.

- Over en årræke havde jeg isoleret mig selv socialt. Jeg manglede selvtillid. Jeg havde det mildest talt elendigt, har han udtalt.

Det var Donnies søster, som startede det blå eventyr ved at tatovere hans fod og noget af benet. Foto: Jam Press

- Og efter at være gået i cirkler alt for længe, besluttede jeg mig for at holde op med at gemme mig. Jeg ville bryde ud og få mit liv tilbage. Jeg ville leve mit liv, som jeg ønsker, og gør det, der gør mig glad.

Nu lever han sit liv og er meget gladere for ham selv. Og sine tatoveringer. Selvom det er meget blandet, hvad folk synes om hans kreative udfoldelse.

- Jeg får alle slags kommentarer og reaktioner, når jeg er ude, fortæller han.

Selvom kommentarerne kan være overvældende - både positivt og negativt - bliver Donnie ikke slået ud af det.

Den unge mand lever af at sælge øreringe. Foto: Jam Press

Men han mors reaktion var ikke lige som vennernes.

- Min mor blev bestemt irriteret i starten. Men hun accepterede hurtigt det blå hud, som var den nye normale, fortæller han. Moren måtte vende sig til tanken om en blå søn, da hun hurtigt så, at han var en gladere mand.

- Jeg kan mærke, at jeg har en fornyet optimisme med hensyn til at kunne forfølge mine drømme, afslutter han.