Mens debatten raser om Forældreintra: Forskere opretter nyt 'stresspanel'

Forældreintra giver stress.

Sådan lød det i den kontroversielle anbefaling fra det regeringsnedsatte stresspanel om at lukke Forældreintra. Det har fået en gruppe forskere til at gå sammen om at oprette et 'nyt stresspanel'.

Helt konkret opretter de en tænketank, der ikke nødvendigvis skal konkurrere med det nuværende stresspanel, men som snarere skal supplere deres udmeldinger med forskningsmæssig viden.

- Vi har ikke nogen interesse i at sige, at de er helt fjollede og så videre. Det kan man jo godt mene, at de er, men jeg synes, at sagen er lidt for alvorlig, til at der skal gå sådan en polemik i det, siger Anders Raastrup Kristensen, som er ekstern lektor på CBS.

Ingen forskere

Regeringen nedsatte i sommeren 2018 et stresspanel, som skulle komme med 12 anbefalinger til at mindske stressfaktorer blandt danskerne. Ingen af de ti medlemmer af panelet er dog forskere på området.

- Jeg læste nyheden om, at der var kommet et stresspanel, og så tænkte jeg 'fint, så skal jeg lige se, hvem af dem, jeg kender, der er med'. Så kunne jeg se, til min ret store overraskelse, at der ikke var nogen forskere repræsenteret, siger Anders Raastrup Kristensen.

Derfor er han nu gået sammen med seks andre forskere om at starte den nye tænketank. Han er selv ekstern lektor på CBS og har en ph.d. i balance mellem arbejds- og familieliv.

- Det er jo fint, at der er alle mulige, forskellig folk med, men normalt vil man have en eller to forskere med for at give det lidt faglig tyngde.

- Så det var egentlig derfor, vi lavede den her tænketank. Ikke så meget for at være kritiske over for det stresspanel, som er blevet nedsat, men fordi vi tænkte, at der måske også var brug for den mere forskningsmæssige viden, siger Anders Raastrup Kristensen.

Et irritationsmoment

Debatten om Forældreintra kører heftigt på de sociale medier. Men selvom vandende går højt, er der ifølge Anders Raastrup Kristensen ikke nogen forskning, som kæder Forældreintra sammen med stress.

- Hvad tænkte du, da du hørte den første udmelding fra stresspanelet?

- For at være helt ærlig, så tænkte jeg, 'er det første april'?

- Det er en problematik, som er så alvorlig, og så bliver den lige pludselig reduceret til, om vi skal have Skoleintra eller ej, som i sig selv er en helt håbløs udmelding. Og om vi skal tilbage til en kontaktbog. Det er helt på månen.

- Det er jo bare et irritationsmoment. Det handler jo lige så meget om, hvordan det bliver brugt. Så det er mere et symptom for, at der ikke er den ting, som forældre ikke vil diskutere og bruge tid på, hvis det er godt for deres børn. Men det er jo ikke systemets skyld.

- Kan Forældreintra på nogen måde kædes sammen med stress?

- Nej. Det er der i hvert fald ikke nogen, der har gjort. Det kan være et irritationsmoment, og det kan være noget, som fylder og irriterer.

- Jeg har set flere af dem, jeg kender, som er kliniske psykologer og har haft rigtig mange til samtale, og de siger, at der ikke er nogen, som refererer til Forældreintra som det, der er årsag til, at de har fået stress. Det er arbejdsforhold, der har gjort det.

- Hvad hvis der er flere irritationsmomenter, som hober sig op. Kan det så være stressfremkaldende?

- Jamen det kan det jo godt. Det er jo også det, der altid er vanskeligt, fordi hvis folk bliver stresset, så er det typisk ikke en ting, der har gjort det. Det er typisk en række af ting, der har gjort det.

- Det kan være, at folk har et meget krævende arbejdsliv, og så sker der et eller andet i deres familieliv, at der kommer en skilsmisse eller et dødsfald, og så ryger hele læsset.

