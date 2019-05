'Mercedes-mor' kan ikke få job: Tigger om 600.000 kroner

En australsk kvinde mener, det er politiets skyld, at hun ikke kan få et job og for at understøtte sin luksuriøse livsstil, tigger hun nu om penge på nettet

Det er ikke billigt at iklæde sig mærkevaretøj og køre i dyre biler.

Derfor er det også vigtigt, at man har midlerne i orden.

Det har den 27-årige australier Margarita Tomovska, der er blevet døbt 'Mercedens-moderen', fordi hun for nyligt blev arresteret af politiet efter en biljagt, hvor hun i en Mercedes med sin datter bag i bilen kørte alt, alt for hurtigt.

Efter den sag har det ifølge moderen været svært at finde sig et job, og derfor har hun nu startet en indsamling på GoFundMe, hvor hun beder om 100.000 dollars svarende til omkring 600.000 danske kroner.

Politiets skyld

Hun mener nemlig, at det er politiets skyld, at hun ikke kan få et job.

'Jeg ved godt, I ikke kender mig, men jeg er faktisk ikke en dårlig person. De her hunde er løgnere, og de har noget imod mig uden grund, og jeg er sikker på, at jeg ikke er den eneste', skriver hun på siden.

'Jeg har startet denne her side, fordi jeg gerne vil have noget støtte mod al det lort, de har gjort mod mig og alle andre. Det er på tide, at vi kæmper tilbage. Det er deres skyld, at jeg ikke kan beholde et job, fordi ingen vil ansætte mig grundet al det lort, de har gjort', lyder det i beskrivelsen af indsamlingen,

Indtil videre er der dog langt til de 600.000 kroner. Lige nu har indsamlingen resulteret i 175 dollars svarende til 1100 kroner.

Frataget kørekort

Moderen blev anholdt efter at have kørt 200 kilometer i timen med sit barn på bagsædet af bilen.

Politiet fik stoppet hende efter ti kilometer, hvor hun selv og en mandlig passager blev anholdt.

Manden blev løsladt og Margarita fik frataget sit kørekort i retten, hvor hun dukkede op i dyre solbriller, en kjole fra Balmain til 16.000 kroner og sko fra Christian Louboutin.