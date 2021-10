Mere end 10.000 har anmeldt covid-19 som en arbejdsskade

Det blev sidste år muligt at anmelde covid-19 som en arbejdsskade, og antallet af anmeldelser har for nylig rundet 10.000.

Det viser tal fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Til og med mandag er der anmeldt 10.150 skader.

Mere end halvdelen af anmeldelserne er fra ansatte i sundhedssektoren - primært på hospitaler og plejehjem.

Derefter følger ansatte på skoler, institutioner, på slagterier og i politiet. 72 procent af alle anmeldelserne er fra kvinder.

- Det er typisk brancher, hvor man har en tæt borgerkontakt. De udgør langt den største del af sagerne, siger Lisbet Dyerberg, der er kundecenterdirektør Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

- I langt de fleste tilfælde har vi anerkendt de sager, vi har fået ind, hvor man er blevet smittet med covid-19 på jobbet, siger hun.

Indtil videre har omkring 2300 fået anerkendt deres sag som en arbejdsskade.

2100 har fået afvist deres sag - de fleste af dem, fordi de ikke har reageret på en opfølgende henvendelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. De resterende sager er ikke afgjort endnu.

Næsten alle har fået anerkendt en arbejdsskade, hvis de er blevet smittet med corona på arbejdet, men der er også anerkendt sager med coronarelaterede skader - herunder hudsygdomme og forgiftninger.

Selv om man har fået anerkendt en arbejdsskade, er det ikke sikkert, at man får en erstatning, da det kræver, at man har varige mén.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har valgt at skubbe vurderingen med et år.

- Vi står med en ny sygdom, og derfor har vi valgt at udsætte sagerne et års tid, med henblik på at vurdere om der stadig er gener på det tidspunkt, og om de har en karakter, der i sidste ende kan berettige en godtgørelse eller en erstatning, siger Lisbet Dyerberg.

Hun kan ikke give en prognose på, hvor stor del af sagerne der ender med en økonomisk erstatning.

- Da vi har udsat sagerne med et års tid, har vi endnu ikke et stort nok grundlag til at give en prognose, siger Lisbet Dyerberg, der dog kan oplyse, at der er en del sager, hvor der ikke er senfølger efter et år.

Man kan enten få et engangsbeløb, hvis man har en méngrad på mindst fem procent. Der er også mulighed for en varig erstatning, hvis senfølgerne er så alvorlige, at man har nedsat erhvervsevne.