Mere end 1,3 millioner vaccineret i Storbritannien

Mens Danmark kun lige er startet med at vaccinere befolkningen, beretter den britiske premierminister Boris Johnson, at Storbritannien har rundet en million.

- I eftermiddag har vi vaccineret 1,1 millioner i England og over 1,3 millioner over hele Storbritannien, siger han på et pressemøde ifølge Reuters.

Meldingen kommer samtidig med, at England starter en ny lockdown, efter en ny og mere smitsom variant af corona, som er startet i Storbritannien. Den har betydet, at Storbritannien tirsdag for første gang melder om 60.000 nye smittede.

Tirsdag er der registreret yderligere 830 dødsfald relateret til coronavirus i Storbritannien. Det er over dobbelt så mange sammenlignet med dagen forinden.

Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, siger på et pressemøde tirsdag aften, at over en million personer i England aktuelt er smittet med coronavirus. Det svarer til to procent af befolkningen.

Siden epidemiens udbrud er i alt cirka 2,75 millioner bekræftet smittet i Storbritannien.

Den nye variant har betydet, at den danske regering nu har strammet kravene i Danmark, så der skal være to meter mellem folk, ligesom man nu kun må samles fem personer.