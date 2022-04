Mere end 200 personer forgiftet

Borgere i Korsør, der er blevet forgiftet med det sundhedsskadelige stof PFOS, forbereder et gruppesøgsmål mod Slagelse Kommune.

Det skriver dr.dk.

- Vi går efter at få kommunen til at erkende, at den har ansvaret for, at vi er blevet forgiftet med PFOS, siger Kenneth Nielsen, formand for kogræsserforeningen i Korsør og medlem af regionsrådet for Socialdemokratiet.

Omkring 200 personer i Korsør har fået PFOS ind i kroppen via kød fra kvæg.

Stoffet blev brugt i brandslukningsskum på en lokal brandskole. Herfra spredte det sig via spildevand til en nærliggende mark med græssende køer.

Kenneth Nielsen forklarer, at de forgiftede borgere i første omgang vil gå efter et forlig med kommunen om en erstatning.

Hvis det ikke lykkes, er borgerne klar til at gå rettens vej, lyder det fra formanden.

I Slagelse Kommune er formand for miljøudvalget Jørgen Grüner (SF) usikker på, om kommunen overhovedet har et ansvar:

- Hvis man ser helt konkret på den mark, hvor kvæget har gået, er jorden regionens ansvar. Så langt har vi fået det afklaret. Men det er brandskolen, som er kommunens ejendom, der har forurenet.

- Så det er simpelthen for svært for mig at vurdere, hvem der har et ansvar i den her sag. Jeg tør slet ikke gætte på, om vi har et ansvar i Slagelse Kommune, siger han til DR.

Professor i miljøret ved Københavns Universitet Peter Pagh siger til mediet, at det bliver kompliceret at fastslå et ansvar i sagen.

- Problemet er, at det er et ret kompliceret årsagsforløb, og sagen er meget usædvanlig. Vi har ikke haft noget tilsvarende i dansk retsvæsen, siger han til DR.

Efter fundet af PFOS i Korsør er der dukket lignende fund op i naturen flere steder i landet.

Miljøstyrelsen oplyste i januar, at der er fundet 52 steder i landet, hvor forurening med stoffer fra PFAS-gruppen (som PFOS hører under, red.) kan udgøre en risiko for menneskers sundhed.

PFOS er mistænkt for at kunne påvirke menneskets reproduktion, give kræft samt føre til lever- og nyreskader.