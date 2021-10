Mere end en million har fået en influenzavaccine

Mere end en million i Danmark er blevet vaccineret mod influenza.

Det oplyser Statens Serum Institut.

Vaccinerne er primært givet til personer i risikogruppen, der tæller folk over 65 år, personer med visse kroniske sygdomme, gravide, svært overvægtige, ansatte i sundhedsvæsenet og plejesektoren samt børn fra 2 til 6 år.

De får tilbudt vaccinen gratis frem til 15. januar hos enten den praktiserende læge, et apotek eller en privat klinik.

Sundhedsstyrelsen og landets læger har opfordret personer i de grupper til at blive vaccineret, fordi der i år ventes en hård sæson med influenza.

SSI har derfor købt 2,5 millioner vaccinedoser, hvilket er rekordmange.

Langt størstedelen af vaccinerne er til personer i risikogruppen. Ind til videre er der blevet leveret 1,3 millioner vacciner, og resten kommer i løbet af de kommende uger.

Det er også muligt at få en vaccine, hvis man ikke er i de nævnte grupper - hvis man enten selv betaler for det, eller ens arbejdsplads har valgt at give tilbuddet.

Influenzasæsonen er ikke rigtig startet endnu. Det ventes at ske i løbet af vinteren.

Der blev i sidste uge registreret 15 tilfælde baseret på 5122 test.

SSI bemærker, at der ikke er tegn på smittespredning i samfundet med influenza, da kun ganske få kontakter deres læge med influenzasymptomer.

Til gengæld er smitten med RS-virus, der særligt rammer små børn hårdt, fortsat langt højere end normalt.

Der blev i sidste uge registreret 399 tilfælde. Det er langt højere end normalt, men antallet af ugentlige tilfælde er dog faldet sammenlignet med september, hvor der var flere uger med over 1000 tilfælde.