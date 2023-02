Mere end fire år efter voldsomt røveri: Får erstatning på 1,7 millioner

Hun havde kun arbejdet der i en enkelt dag, da to røvere trængte sig ind i pelsbutikken i Nordsjælland, mens en tredje ventede i en flugtbil udenfor.

Røverne råbte ad de i alt fire medarbejdere og truede dem med at klippe deres fingre af med en boltsaks.

Da de mødte Inge, kastede en af dem hende så hårdt ned på gulvet, at hun brækkede to ribben.

Det var om formiddagen 21. juni 2018, da Inge - der på daværende tidspunkt var 60 år - blev udsat for et voldsomt røveri i den forretning, som hun dengang arbejdede i.

- Jeg var helt overbevist om, at de ville slå mig ihjel der.

Episoden medførte, at Inge senere blev diagnosticeret med moderat PTSD.

Siden røveriet i 2018 er hun ikke vendt tilbage til arbejdsmarkedet, og det forventer hun heller ikke, at hun på noget tidspunkt kommer til igen.

Fire et halvt år efter oplevelsen mærker Inge stadig gennem mareridt og søvnproblemer, hvordan røveriet har sat sig i hende. Foto: Jonas Olufson.

En lang proces

De tre røvere, som alle havde russisk baggrund, lykkedes ikke med flygte fra pelsforretningen og blev derfor arresteret på stedet.

Selv blev Inge sygemeldt oven på oplevelsen. Røveriet har haft stor negativ social betydning for hende, og hun har svært ved at gå ud alene. Hun oplever stadig søvnproblemer og mareridt.

To dage efter overfaldet tog hun fat i sin fagforening, HK Handel, som satte gang i sagsbehandlingen.

En sag hos Erstatningsnævnet kan normalt først behandles, efter at der er blevet afsagt dom i retssagen. I Inges tilfælde skete det i november 2018, hvor alle tre, der stod bag røveriet, blev idømt tre års fængsel og udvisning fra landet.

I marts 2021 lyder den endelige psykiatriske vurdering på, at Inge har moderat PTSD med en méngrad på 15 procent.

Afgørelsen

I december 2022 fik hun endelig den samlede afgørelse fra Erstatningsnævnet. Efter mere end fire år fik hun tilkendt en erstatning, der samlet lød på 1,7 millioner kroner.

De 1,7 millioner kroner kommer henholdsvis fra 350.000 kroner i tabt arbejdsfortjeneste og 1.350.000 kroner i tabt erhvervsevne.

For Inge markerer erstatningen et punktum for sagen.

- Min tanke er, at når man er syg, så er det vanvittig lang tid at vente på en afgørelse. Jeg forstår godt, at man skal se tingene an over noget tid, men det tog meget, meget lang tid, siger hun.

Ekstra Bladet har forhørt sig hos Erstatningsnævnet i forbindelse med Inges sag.

- Vi kan ikke kommentere på en konkret sag. Det står dog helt klart, at en sagsbehandlingstid på flere år er meget lang tid for den borger, der venter på at få afgjort sine krav på godtgørelse og/eller erstatning, skriver Louise Ingerslev Andersen, der er sekretariatschef i Erstatningsnævnets sekretariat, i et skriftligt svar til Ekstra Bladet.

Inge fremgår med sit rigtige fornavn i artiklen, men hun har ikke ønsket at fremstå med efternavn. Redaktionen er bekendt med hendes fulde identitet.