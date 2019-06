Mere regn på vej - risiko for skybrud

Nok er Danmark de seneste dage blevet ramt af kraftigt regn og sågar en skypumpe, der flyttede biler, men det er ikke slut endnu.

Hvis du skal have ordnet haven lørdag, skal du se at rubbe neglene. Fra klokken ni begynder vandet at glide ned fra himlen over Danmark.

Det oplyser DMI, der kort før klokken ni har udsendt varsel om skybrud og kraftig regn.

- Der kommer regn til hele landet og stedvis i større mængder.

- Prognosen siger, at regnen kommer til Lolland og det sydlige Jylland omkring 10-11, men det kan godt komme før. I den sydlige del af Jylland og Fyn er der risikomelding indtil klokken 17, siger vagtchef Martin Lindberg, DMI.

Også Folkemødet kommer til at mærke det våde vejr. Det kommer dog først til at ske lørdag aften, der traditionelt er den store festdag på solskinsøen.

- På Bornholm bliver det fra 16-23, siger Martin Lindberg.

Søndag klarer det op.

- Vi kommer til at ligge mellem 18 og 22 grader de kommende dage. Mandag vil der være omkring 22 grader på Sjælland, hvor der kommer nogen eller en del sol. Det samme gælder tirsdag, hvor der nok kommer lidt flere skyer, siger vagtchefen.

I varslet lyder det:

'Der er varsel for, at der stedvis kommer kraftig regn (mere end 24 mm på 6 timer) og torden på Sjælland, Lolland, Falster og Møn fra middagstid og der er risiko for kraftig regn/skybrudt (mere end 15 mm regn på 30 minutter) og torden på Bornholm fra klokken 17. Der er videre risiko for kraftig regn og/eller skybrudt med torden i resten af landet fra klokken 10. Der vil løbende blive holdt øje med udviklingen og du kan følge med på siden her.'