Mere ulykke på vej: Indien rammes af 'ekstremt voldsomt' vejr

En voldsom cyklon har i øjeblikket retning mod dele af den indiske vestkyst.

Cyklonen rammer på et tidspunkt, hvor landet i forvejen er hårdt plaget af coronavirussen, der har medført rekordhøje smitte- og dødstal.

Delstaten Gujarat kan mandag eftermiddag - sen aften eller nat lokal tid - lægge vindstød på op til 50 meter i sekundet og kraftig nedbør oveni. Også millionbyen Mumbai kan forvente store mængder nedbør.

Det rapporterer det indiske meteorologiske institut, der kalder cyklonen 'ekstremt voldsom'.

Tusinde evakueret

Cyklonen er døbt Tauktae, og ifølge India Today har den allerede medført dødsfald.

Således omkom seks mennesker i weekenden som følge af kraftig blæst og regn.

Myndighederne har ifølge India Today evakueret over 12.000 personer fra de kystområder, man forventer bliver hårdest ramt af Tauktae

Familier i den indiske delstat Guajrat er blevet evakueret forud for cyklonen Tauktae. Foto: Amit Dave/Reuters

Også coronapatienter på hospitaler i området er blevet evakueret, ligesom hospitaler, der ikke kan evakueres, er blevet bedt om at fylde lagrene op med ilt og dieselgeneratorer, skriver Times of India.

Derudover har man indstillet flere togforbindelser og lukket lufthavnen i Mumbai, ligesom både større og mindre både er blevet evakueret.

Ifølge Johns Hopkins University er knap 275.000 personer døde med coronavirus i Indien. Den seneste uge er der konstateret mindst 2,3 millioner nye tilfælde af sygdommen.

