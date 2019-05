Merkel får Harvard-ros for flygtningekrise

Hun har ført en fornuftig politik og haft en sikker hånd på roret til at styre Europas største økonomi og politiske stormagt.

Torsdag blev Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, hædret med en æresdoktorgrad ved det prestigefyldte amerikanske universitet Harvard.

Universitetet roser hende især for hendes "Wir schaffen das"-tilgang - på dansk "Vi klarer den" - som kom til udtryk, da over en million asylansøgere og flygtninge søgte mod Tyskland i 2015.

Det er en politik, Merkel ellers har fået massiv kritik for på hjemmefronten.

Men Merkels beslutning om at tage imod det store antal migranter og flygtninge viste hendes vilje til at gøre det, hun selv mener er rigtigt - også selv om det er upopulært, sagde Harvards præsident, Larry Bacow.

Det samme kan siges om hendes ledelse, da Europa var ramt af en alvorlig gældskrise, tilføjede han.

Bacow har tidligere betegnet Merkel som "en af de mest beundrede og indflydelsesrige statsledere i vor tid".

Han tilføjer torsdag, at hendes lederskab har gjort meget for at forme ikke kun Tysklands kurs, men også Europa og den øvrige verden.

- Hun spiller fortsat en central rolle i at imødegå nogle af de største udfordringer i vor æra, siger Harvard-præsidenten.

Merkel blev hædret, inden hun skal holde en tale på det verdenskendte universitet.

Hun har på forhånd sagt, at hun vil tale om sin egen opvækst i Østtyskland som datter af en præst og en latin- og engelsklærer, der endte med at læse fysik og opnå en doktorgrad i kvantekemi.

- Jeg vil forsøge at forklare de studerende om den lære, jeg har kunne uddrage fra mit eget liv, sagde hun i et interview til CNN forud for besøget på Harvard.

Merkel har været forbundskansler siden 2005 og er blevet genvalgt tre gange. Hun har meddelt, at hun ikke genopstiller ved det kommende valg.