Merkel ignorerer lægeråd

Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, valgte at ignorere gode råd fra sine læger om at bære maske som beskyttelse mod den stærkt forurenede luft i New Delhi, da hun fredag blev hædret med en militærparade under et besøg i den indiske hovedstad.

Sammen med den indiske premierminister, Narendra Modi, inspicerede Merkel fredag æresgarden uden for præsidentpaladset i New Delhi uden at være beskyttet mod forurening og smog i storbyen, som har over 20 millioner indbyggere.

Men ligesom ved flere lignende ceremonier i år valgte Merkel at sidde ned, da hun flere gange tidligere er blevet ramt af et rysteanfald under ceremonier og afspilning af nationalsange.

Modsat tidligere valgte Merkel at sidde ned under ceremonien. Foto: Ritzau Scanpix.

I den indiske storby er koncentrationen af lungeskadelige og luftbårne partikler med en diameter på mindre end 2,5 mikrometer 19 gange højere end det niveau, som WHO anbefaler som det absolut højeste.

Den 65-årige Merkel, som er den længst siddende regeringsleder i EU, har bebudet, at hun går af i 2021.

Merkel, som er på sit fjerde besøg i Indien, takkede Modi for "meget varm og overstrømmende velkomst", og hun kalder båndene mellem Tyskland og Indien for "brede og dybe", skriver nyhedsbureauet Press Trust of India.

Foto: Ritzau Scanpix.

Indien er hjemsted for 14 af verdens mest forurenede byer, viser opgørelser fra FN.

Under sit ophold i Indien ventes Merkel at opfordre Modi til at genstarte forhandlinger om en frihandelsaftale med EU. Hun er ledsaget af adskillige ministre, som ud over handel og investeringer skal diskutere klima og regional sikkerhed.

Tyskland er Indiens største handelspartner i Europa, og over 1700 tyske virksomheder opererer i Indien. Mercedes-Benz, BMW og Audi spiller en fremtrædende rolle i Indien, som ventes at blive verdens tredjestørste bilmarked næste år med over fem millioner årlige salg af nye passagerbiler.