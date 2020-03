Merkel til flygtninge: EU er lukket

Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, siger, at Tyrkiets forsøg på at presse EU gennem flygtninge er 'uacceptabelt'.

Den tyske regering siger samtidig i en advarsel til potentielle migranter, der kommer via Tyrkiet, at ruten til EU ikke er åben. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Tyrkiet er begyndt at lade flygtninge, der opholder sig i landet, rejse videre mod Europa. Det er en alvorlig situation, lød det tidligere i dag fra udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

Han siger, at der må lægges pres på parterne i Syrien for at skabe fred. Og så mener han, at Tyrkiet skal standse strømmen af flygtninge.

- Vi skal huske på, at der ligger en klokkeklar aftale med Tyrkiet og Erdogan (Tyrkiets præsident Recep Tayyip Erdogan, red.), hvor vi hjælper landet med at håndtere flygtningene i nærområdet, så de hurtigt kan vende hjem, når der er fred.

- Så at han sender flygtninge mod Europa, det skal han selvfølgelig ikke gøre, sagde Jeppe Kofod til TV2.

Udenrigsministeren henviser til den aftale, EU indgik med Tyrkiet oven på den store tilstrømning af flygtning fra blandt andet Syrien i 2015.

Her sagde Tyrkiet 'ja' til at håndtere og stoppe flygtningestrømmen mod et større økonomisk bidrag.

Recep Erdogan sagde dog fredag, at han igen har 'åbnet dørene'. Det sker efter, at der er fornyede kampe i den syriske provins Idlib.