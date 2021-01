Merkel vil forlænge tysk nedlukning til 15. februar

Tyskland vil forlænge nedlukningen af landet til midten af februar. Det fremgår af et udkast til et regeringsforslag.

Det rapporterer den tyske avis Bild og nyhedsbureauet Reuters, der begge har set udkastet.

Det indebærer, at de fleste butikker og skoler skal forblive lukkede. Den foreløbige nedlukning står til at udløbe 31. januar. Dermed er der tale om en forlængelse af nedlukningen på to uger.

Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, mødes tirsdag med delstatsledere for at diskutere tiltag for at inddæmme smitten - herunder en forlænget nedlukning.

- Det er sandsynligt, at vi vil nå til enighed om en to ugers forlængelse af nedlukningen, siger en kilde tæt på forløbet til Bild.

Tyskland, der har en befolkning på 83 millioner, var et af de lande i Europa, der kom bedst ud af den første bølge af coronapandemien i foråret.

Men i de seneste måneder har landet oplevet en markant stigning i antal nye smittetilfælde og døde. De seneste dage har antallet af smittede imidlertid været faldende, mens presset på intensivafdelinger er lettet en smule.

Men virologer advarer om spredning af mere smitsomme coronavarianter som den engelske og den sydafrikanske variant.

Michael Müller, borgmester i Berlin, fremhæver, at det går den rette vej.

- Antallet af smittede er faldet eller stagneret, og det er godt. Nu står vi over for en meget aggressiv mutation, som vi skal reagere på, siger han til tysk tv.

2,05 millioner er konstateret coronasmittet i Tyskland under epidemien. Det svarer til omtrent 2469,9 smittede per 100.000 indbyggere.

Til sammenligning er tallet for Danmark cirka 3274 smittede per 100.000 indbyggere.