Merkur-passage og måneformørkelse på himlen i 2019

En sjælden Merkur-passage den 11. november er på listen over det kommende års spændende astronomiske begivenheder.

Da passerer solsystemets mindste planet hen over solen og kan ses fra Jorden som en lille prik på solskiven. Det sker kun omkring 13 gange på et århundrede.

2019 byder også på en total måneformørkelse og en stjerneskudssværm med optimale betingelser lige efter nytår.

Det oplyser astrofysiker Michael Linden-Vørnle, chefkonsulent ved DTU Space.

- Når krudtrøgen har lagt sig efter nytårsaften, er det naturens tur til at skyde det nye år ind. Det klarer Boötiderne, som er den første af de årligt tilbagevendende meteorsværme, siger Linden-Vørnle.

Sværmen ventes at kulminere den 4. januar 2019 omkring klokken 3.20. Der kan i bedste fald ventes op mod 120 stjerneskud i timen.

De udstråler fra et område i stjernebilledet Boötes (Bjørnevogteren) ud for Karlsvognens stang. Men de vil først være synlige efter midnat og tiltage hen mod morgenen.

Meteorsværme skyldes støvskyer, som er rester af kometer.

Et par uger senere, i de tidlige morgentimer den 21. januar, indtræffer en total måneformørkelse. Det bliver årets mest spektakulære astronomiske begivenhed, siger Linden-Vørnle.

- Her glider fuldmånen gennem Jordens skygge og bades i et orangerødt eller kobberrødt lys. Under måneformørkelser slipper Jordens atmosfære nemlig den røde del af solens lys igennem og afbøjer det, så det rammer månen, siger han.

Den mest interessante fase, den totale, indledes klokken 5.41. Da står månen 20 grader over horisonten mod vest. Den totale del varer til kl. 6.44.

Årets mest usædvanlige astronomiske begivenhed er dog Merkur-passagen 11. november.

Her kan man i nogle timer iagttage Merkur vandre hen over solskiven, hvis vejret ellers tillader det. Det er kun første halvdel af passagen, der kan ses fra Danmark.

Planeten vil synes meget lille mod solen.

- Det kræver særlig beskyttelse at iagttage passagen. Bedst er de særlige solformørkelsesbriller, der bortfiltrerer skadelig stråling. Uden beskyttelse risikerer du alvorlige øjenskader, advarer Linden-Vørnle.

De seneste Merkur-passager indtraf i 2003 og 2016. Den næste kommer i 2032.

Den lille planets solvandring begynder klokken 13.35 og slutter fem en halv time senere.

'Bedst er det at opleve passagen ved et af de offentlige arrangementer, der holdes af observatorier, planetarier og astronomiske foreninger.

Her kan man se passagen med sikkert udstyr som kikkerter med solfiltre.