Mest regnfulde februar i 18 år

Massive mængder vand i februar har aflyst færger, fodboldkampe og evakueret mennesker fra deres hjem. Landjorden, vandafløb og veje er allerede mættet af de store mængder vand, og Danmark ser ud til at slå flere vand-rekorder Ifølge DMI.

Silkeborg Langsø og Gudenåen ved Silkeborg slog natten til fredag rekorden med højeste vandstand i 50 år. Mens nedbøren for februar lige nu står til at blive den mest regnfulde måned i 18 år. Det oplyser DMI.

På nuværende tidspunkt er Danmark kun 13,9 mm. fra at slå rekorden for nedbør i februar siden 2002, hvor der i alt faldt 109 mm.

Tallene hos DMI fredag klokken 13 viser, at det langt fra er usandsynligt, at det vil blive den mest regnfulde måned i 18 år, da nedbørssummen fra 1. februar allerede ligger på 95,1 mm, oplyser klimatolog hos DMI Mikael Scharling.

- Der er relativt meget nedbør i prognoserne for februar. Det er selvfølgelig stadig lidt usikkert, da der er mange ting, som spiller ind i prognoserne. Jeg kan derfor ikke sige, at det med sikkerhed bliver den mest regnfulde februar siden 2002, men jeg er ret sikker på, at det kommer til at ske, siger Mikael Scharling til Ekstra Bladet.

REGN MED REGN



Der er faldet store mængder nedbør gennem lang tid. Jordbunden er derfor vandmættet, og der er forhøjet vandstand ved flere vandløb - til stor gene for mange borgere.

Forholdene ser ikke ud til at bedres, da der er udsigt til 25-50 mm resten af februar. pic.twitter.com/30P1TmhYTE — DMI (@dmidk) February 21, 2020

Samme områder plages igen

Resten af februar vil forsat være præget af store mængder nedbør, skriver DMI i et tweet onsdag middag, hvor de anslår nedbørsmængden til 25-50 mm resten af måneden. Derfor er der risiko for flere forhøjede vandstande flere steder i landet.

Derfor opfordrer han til at sikre de huse, hvor man erfaringsmæssigt ved, at der er risiko for oversvømmelser, da regnen uundgåeligt vil komme.

- Gå ud og sikr jeres huse alle steder så godt I kan, inden regnen rammer, lyder rådet fra klimatologen.

Især den centrale og sydlige del af Jylland har været hårdt ramt af nedbøren i februar, og Mikael Scharling mener, at det, på grund af de sydvestlige vinde, fortsat vil være i de områder, der vil være i risiko for store mænder nedbør.

Frygter dige-kollaps: Boligområde evakueret

DMI advarer tredje weekend i træk