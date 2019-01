Mesterbokser gennemtævede kampklædt politi: Nu er han anholdt

Optagelserne, hvor den den tidligere franske mesterbokser Christophe Dettinger tæver løs på en kampklædt betjent, får nu konsekvenser.

37-årige Dettinger er nu anholdt, efter han mandag meldte sig selv, skriver BBC.

- Han blev øjeblikkeligt anholdt, og vil blive holdt ansvarlig for sine handlinger af retssystemet, udtaler justitsminister Christophe Castaner ifølge France 24 om anholdelsen.

Det franske bokseforbund har taget afstand fra Christophe Dettingers handlinger, som man kalder 'i fuldstændig modsætning til vores sports værdier', men fra den 37-årige boksers tidligere træner, Jacky Trompesauce, er der en smule opbakning.

- Der var noget, som satte det hele i gang, har jeg fundet ud af sidenhen, siger Trompesauce til radiokanalen RMC ifølge France 24.

- Der var en kvinde, som blev angrebet af CRS (franske urobetjente, red.).

Bokseren har i forbindelse med anholdelsen forklaret at han blev vred, efter hans kone, en ven og han selv blev ramt af politiets tåregas.

At angribe og såre en betjent i Frankrig kan give op til tre års fængsel og en bøde på 45.000 euro (omtrent 336.000 kroner, red.), men under særligt skærpende omstændigheder kan straffen blive højere end det.

'Jeg er en normal borger'

Under tidligere demonstrationer skulle Dettinger også have set politiet gøre borgere fortræd og bruge tåregas mod pensionister, men han har sidenhen også erkendt, at han 'reagerede forkert'.

I en video delt på sociale medier forsvarer bokseren dog sine handlinger, og kalder sig selv for 'en normal borger'. Samtidig erklærer han sig selv for en del af protestbevægelsen 'De Gule Veste', der gennem de seneste måneder har demonstreret mod præsident Macrons reformer.

Dele af bevægelsen har udvist en ekstrem voldsparathed i forbindelse med demonstrationerne, og især i det nye år er volden optrappet. Under en demonstration lørdag blev et fransk ministerium angrebet og udsat for omfattende hærværk.

Politiet tæver også demonstranter

Dettingers påstand om politiets vold mod borgere kommer umiddelbart ikke ud af den blå luft. Mens bokserens angreb på en betjent er blevet set igen og igen, er en anden video nemlig også gået viralt.

I den ses den højtrangerende betjent Didier Andrieux tildele en demonstrant adskillige knytnæveslag i ansigtet, før han vender sig mod andre demonstranter og giver dem knippelsuppe. Hændelsen skulle have fundet sted under lørdagens demonstrationer i byen Toulon.

Didier Andrieux, som her ses tæve løs på demonstranter, har angiveligt før haft problemer med voldelig adfærd i tjenesten.

Selv har Didier Andrieux forklaret til avisen Nice Matin, at han slog manden for at få ham til at smide en knust flaske, han angiveligt havde i hånden.

- Jeg gav ham derefter to slag til, da jeg ikke var sikker på, om han havde smidt den, siger Andrieux til Nice Matin ifølge franske The Local.

En talskvinde for fransk politi oplyser ifølge CNN, at Didier Andrieux, der har modtaget den højeste udmærkelse i fransk politi, Legion d'honneur,tidligere har været anklaget for voldelig adfærd under tjenesten.

Didier Andrieux handlinger under lørdagens demonstration bliver nu efterforsket nærmere.