Meteor i monster-eksplosion: Ti gange kraftigere end en atombombe

Omkring 26 kilometer over Beringhavet eksploderede en meteor med en enorm energi

Ti gange kraftigere end atombomben over Hiroshima.

Så voldsom var den mængde energi, der blev udløst, da en såkaldt 'ildkugle', hvilket er betegnelsen for meget lysende meteor, eksploderede omkring 26 kilometer over Beringhavet ved Alaska 18. december sidste år.

Billeder af meteorens eftermæle blev opfanget få minutter efter eksplosionen af NASAs 'Terra'-satellit, og disse billeder blev offentliggjort af NASAs Jet Propulsion Laboratory fredag.

NASA estimerer, at eksplosionen udløste hele 173 kiloton energi. Dermed er det den kraftigste ildkugle, som er blevet observeret siden 2013.

Jet Propulsion Laboratory oplyser i forbindelse med offentliggørelsen af billederne, at der på trods af den voldsomme kraft aldrig var fare for, at der ville ske noget med nogen på jorden.

De oplyser desuden, at de såkaldte ildkugler faktisk forekommer ret ofte, men sjældent i denne størrelsesorden.

Hver gang en ildkugle bliver observeret, dokumenterer NASA det i en database, som kan findes her. Databasen har data helt tilbage fra 15. april 1988 og frem til i dag.