Meteorolog varsler vejrskifte med regn og torden på vej

På årets 178. dag, der også er kendt som syvsoverdag, kan mange danskere med god samvittighed sove længe. Sommerferien har nemlig sænket sig over det meste af landet.

Og det har varmen også. Hele landet har i løbet af de seneste tre dage oplevet temperaturer på 25 grader - mange steder endnu højere.

Men det ændrer sig nu, lyder meldingen fra vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Bolette Brødsgaard tidligt mandag morgen.

- Vi er i gang med at få afsluttet denne her varmebølge, som vi har haft over landet de sidste par dage. Det er faktisk begyndt i Jylland. Der regner det, og der er torden, siger hun.

Mandagens vejr giver jyderne et markant fald i temperaturen med dagtemperaturer på sølle 15-20 grader.

Et så markant temperaturfald kan give voldsomt vejr. Derfor har DMI udsendt varsel om skybrud for store dele af Jylland og risikomelding om skybrud for resten af landet undtagen Bornholm.

-Længere østpå kan vi stadig glæde os over varme og temperaturer på mellem 25 og måske endda 30 grader. Så der er en markant forskel her i dag, siger Bolette Brødsgaard.

Men kulden og regnen i det jyske bevæger sig efterhånden længere mod øst, så når vi når frem til tirsdag morgen, vil den kølige luft kunne mærkes i hele landet.

- Det vil sige, at vi tirsdag og onsdag får nogle noget lavere temperaturer, hvor vi kommer ned på 18-22 grader om dagen. Til gengæld kan vi glæde os over et par tørvejrsdage med en del sol, siger meteorologen.

Når vi så kommer længere frem på ugen, bliver prognoserne ret usikre.

- Det er dog ret tydeligt, at det ustadige vejr vender tilbage. Der vil nok komme nogle byger og måske også lidt varmere temperaturer, siger Bolette Brødsgaard.