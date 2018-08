Meteorologerne uenige: Her truer skybrud

Der er uenighed hos landets to vejrtjenester lørdag.

TV2 varsler om skybrud i det vestlige Jylland, mens DMI maner lidt mere til besindighed.

- Der kommer kraftige regn- og tordenbyger ind over landet i dag. Vores prognoser antyder dog ikke, at de bliver så kraftige, at vi varsler for skybrud, fordi det ville betyde, at der skulle komme 15 millimeter på en halv time, og det ser det ikke ud til, siger vagtchef hos DMI Thyge Rasmussen.

Han understreger dog, at selv om der ikke varsles for skybrud, så kommer der alligevel en del regn.

- Der kommer nogle kraftige byger, og helt lokalt kan vi ikke udelukke, at der kan komme et skybrud, men det bliver ikke det generelle billede.

Regnen rammer store dele af landet. Ifølge vagtchefen er der ikke nogen landsdele, der decideret går fri. Noget tyder dog på, at der kommer mest vand mod syd.

- De fleste byger rammer nok Sønderjylland, Fyn og Lolland-Falster, siger vagtchefen.

Regnen har ifølge Thyge Rasmussen allerede ramt Jylland og bevæger sig østpå, således at Sjællænderne nok først skal finde regntøjet frem i eftermiddag.

- Det kan godt se ud til at især Københavnsområdet får nogle heftige byger sidst på eftermiddagen.