Metro får kritik på åbningsdagen

Københavns nye metrolinje er gang på gang blevet mødt med kritik.

Åbningsdagen for den længe ventede Cityring er ingen undtagelse. Så mens danskere stimlede sammen på Rådhuspladsen for at tage del i dagens planlagte festligheder, troppede en flok vrede demonstranter op ved trappen til den nye station bevæbnet med røde faner og flyers.

- Metroen er bygget på social dumping. Det er jeg beviset på. Da jeg kom til Danmark, troede jeg, jeg ville komme til et godt land med god løn og uden social dumping. Men sandheden er en anden, siger Robert Hnatiuk, der selv har arbejdet på metroen.

'Øg minimumssatserne' står der pårussisk banneret, som tidligere arbejder på Cityringen Robert Hnatiuk er med til at holde. Foto: Anthon Unger

34-årige Robert Hnatiuk kom fra Polen til Danmark for at arbejde med sikkerhed. Han skulle være med til at sørge for, at der ikke skete nogen noget, men der var masser af arbejdsulykker, fortæller han.

Jos Jensen, 74 år og Elvi Jensen, 73 år. De bor begge på Frederiksberg

- Der var enorm lang kø på Frederiksberg Station, så vi tog bussen her ind for at prøve metroen fra Rådhuspladsen. Vi bor fem minutter væk fra stationen på Frederiksberg, så vi har glædet os til, at den åbnede, siger hun.

- Vi er nogle aktive pensionister, og nu kommer vi til at bruge byen endnu mere. Det bliver nemmere at komme rundt, og metroen skal jo ikke holde for rødt som busserne.

Per Hemmingsen, 57 år, bor på Frederiksberg

- Jeg har lige kørt med den. Jeg bor på Frederiksberg, så jeg skulle lige prøve den. Så ind med mig og købe en shawarma og så hjem igen, siger han og tilføjer:

- Den kører godt, selvom den var meget proppet her nu. Jeg kommer klart til at bruge den, især når det regner, og jeg ikke gider cykle ind til Hovedbanegården.

Søren Pedersen, 55 år, og Betina Pedersen, 56 år. De bor begge i Herlev

- Vi har droppet det. Vi tog herind med bil for at spise en kinaboks, som vi plejer, og så ville vi køre en rundtur. Men der var proppet som sild i en tønde, siger han.

- Men vi tager ikke tomhændede herfra. Jeg var spændt på at se ovenlyset her på Rådhuspladsens station, og det er meget flot. Så det har været turen værd, siger hun.

Foto: Anthon Unger

På det ene år, han nåede at arbejde på metroen, var han også selv ude for en arbejdsulykke. I marts 2017 fik han en stor blok cement ned over sin venstre hånd.

Dronning Margrethe var med på første afgang fra Rådhuspladsens nye metrostation. Foto: Anthon Unger

- Jeg mistede næsten min hånd, men jeg er heldig. I dag kan jeg bruge den og stå her med banner og prøve at skabe forandring, siger han.

Må ikke gentage sig

Metrobyggeriet er uden tvivl Danmarks største sag om social dumping, hvor udenlandske medarbejdere bliver underbetalt, og dermed skaber det unfair konkurrence til dem, der arbejder under overenskomst.

Robert Hnatiuk er troppet op på Cityringens åbningsdag, fordi han håber på, at de samme møgsager ikke gentager sig ved byggeriet for de kommende metrostationer.

I timerne efter åbningen var Cityringen fyldt til randen med folk, der skulle prøve en tur. Der var ikke engang plads til alle dem, der ville med fra Rådhuspladsens station. Foto: Anthon Unger

For nok står Citylinjen færdig søndag, og danskerne kan nu køre rundt og rundt mellem de 17 nye stationer, men næste metrobyggeri er allerede i fuld gang i København.

Der skal gerne stå en metrostation klar i Nordhavnen i 2020, og Sydhavnen bliver fem metrostationer rigere i 2024.

For mange sager

Frank Jensen (S), overborgmester i Københavns Kommune, tager demonstranternes budskab alvorligt og erkender, at det har været et svært projekt.

Overborgmester Frank Jensen går sammen med dronning Margrethe fra metrostoppet hen til scenen, hvor de begge senere holder tale. Foto: Anthon Unger

- Der har været for mange sager om blandt andet social dumping, især i starten af projektet. Heldigvis har vi et godt system i Danmark, og vi har en fagbevægelse, der ikke finder sig i det. Nu har vi et selskab, som nu er blevet meget klarere på, hvad man skal gøre for at bekæmpe social dumping, siger han.

- På dagen i dag markerer vi et helt nyt kapitel i København, siger overborgmester Frank Jensen på talerstolen, inden rådhuspandekagerne blev serveret. Foto: Anthon Unger

- Men folk skal have lov til at demonstrere, for der har været sager, og det skal man ikke bortforklare, slår Frank Jensen fast.

Frank Jensen forsikrer om, at de tager erfaringerne med sig fra Cityringen, når de nye metrostationer i København bliver bygget. Både når det kommer til at give kompensation til naboer, der bliver generet af støj, og når det kommer til social dumping og arbejdsforhold.

- Det er en kamp, der forsætter. Den fortsætter for dem, der demonstrerer, for selskabet og for mig som overborgmester, siger han.