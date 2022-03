Opdateret 18.47: Seneste melding lyder, at man er begyndt at genoptage driften. Dog skal man forvente længere rejsetid.

Alle tog på M3 og M4 holder stille og har gjort det i godt en halv time.

Omkring 17.30 lød det på Twitter, at det skyldes tekniske problemer med strømmen, og at man opfordrer til at finde alternative transportmuligheder.