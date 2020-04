Metro-ledelse efter coronakritik: - Tal ikke med pressen

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Efter byggeledelsen i byggeriet af Sydhavnsmetroen på Elværksvej i København har fået ballade for at lade udlændinge arbejde på byggepladsen uden at gå i karantæne, har Metroselskabets entreprenør TUNN3L JV givet medarbejderne mundkurv på.

Det fremgår af en mail, Ekstra Bladet er i besiddelse af.

I mailen skriver ledelsen i TUNN3L JV til de ansatte - kontorfolk, byggeledere, ingeniører og håndværkere - at de ikke skal tale med pressen, og at de endda skal vare deres ord, når de taler og kommunikerer med hinanden på skrift.

'Husk, jeg er den officielle stemme for TUNN3L JV. Tal ikke med pressen. Når du skriver eller taler med kolleger eller en tredjepart, bør du vælge dine ord med omhu. Andre vil unægtelig og med overlæg fordreje dine ord,' skriver Ron Tzur, der er projektdirektør i TUNN3L JV.

Dokumentation 1 af 1 Her er mailen, hvor byggeledelsen beordrer medarbejdere til ikke at tale med pressen

Mailen er sendt, efter fagforeningerne 3F, Dansk Metal og El-Forbundet på baggrund af kritiske udsagn fra medarbejderne er gået sammen om en klage hos Arbejdstilsynet.

I klagen kritiserer fagforeningerne TUNN3L JV for, at udenlandske håndværkere fra blandt andet Spanien og Tyskland vader direkte ind på byggepladsen uden at gå i karantæne.

Metroselskabet har over for fagmediet Ingeniøren udtalt, at udenlandske håndværkere nu skal i karantæne i 14 dage, inden de kommer ind på byggepladsen.

Se også: Tikkende corona-bomber: - Det er rystende

Ifølge Henning Jørgensen, der er professor med speciale i arbejdsmarked ved Aalborg Universitet, er ledelsens udmelding en knægtelse af ytringsfriheden.

- I den her skrivelse er der ikke henvist til noget punkt i medarbejdernes ansættelseskontrakter, der fratager dem retten til at udtale sig i pressen.

- Derfor lyder det mere som en mundkurv, og det er ikke lovligt. Det er i strid med grundlovens paragraf 77 og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, siger han.

Spørger man Mogens Larsen, der er faglig sekretær i 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes fagforening, får mailen ham til at frygte, at TUNN3L JV har noget at holde skjult.

- Jeg kunne frygte, at der stadig kommer folk til og fra byggepladsen direkte fra hjemlandet uden at gå i karantæne. Jeg kan ikke vide det, men jeg bliver meget mere mistænksom, når folk får mundkurv på, siger han.

Mogens Larsen tror ikke, at dette er et enestående tilfælde. Han mener, at andre entreprenører bruger samme metoder, særligt over for udenlandsk arbejdskraft.

- Vi er bekymret over situationen, når man giver folk mundkurv på. Vi spørger os selv, om vi har fået hele sandheden, og det er selvfølgelig magtpåliggende for os, at kolleger kan udtale sig til den fri presse, siger han.

Det er ikke lykkedes Ekstra Bladet at få et interview med Ron Tzur til artiklen.

Hans sekretær oplyser, at han ikke udtaler sig til pressen.