Metro lukkes ned i to uger

Den nyåbnede Cityring i København bliver lukket helt ned i to uger i januar.

Det oplyser Metroselskabet i en pressemeddelelse, som Folketinget har fået adgang til.

Årsagen til lukningen er, at systemerne der styrer metroen, skal opgraderes, og det kræver altså, at man lukker for metroen i to uger.

'Da der er tale om store, komplicerede softwaresystemer, som er afgørende for passagerernes sikkerhed, forudsætter den nødvendige omstilling mellem det gamle og det nye styresystem, og tilbage, igen intensive sikkerhedsforanstaltninger,' oplyser Metroselskabet i pressemeddelelsen.

'Denne lukning er planlagt at finde sted i januar 2020 - uge 3 og 4,' står der blandt andet i orienteringen,' uddyber Metroselskabet.

Det er især åbningen af linjen M4 til Nordhavn, hvor systemerne skal opgraderes, inden man kan åbne op for den nye linje i 2020.

Metroselskabet oplyser, at der vil blive indsat metrobusser i perioden, som vil dække ind for de lukkede ruter.

Det forventes, at den nye M4 vil være færdiggjort 1. april 2020.

Cityringen åbnede søndag 29. september 2019.