Metro lukket ned

Grundet tekniske problemer er M3/M4 metrolinjen i København lukket i begge spor. Alle stationer er lukket ned.

Det oplyser Metroen på Twitter.

'Grundet tekniske problemer er der ingen togdrift i begge spor. Stationerne er lukket. Benyt Rejseplanen.dk for alternativ transport', skriver de.

I det seneste tweet oplyser metroselskabet, at rejsegarantien er trådt i kraft på grund af den manglende togdrift.

Metroselskabet oplyser til Ekstra Bladet, at der er fejl på et teknisk strømkabel, og at de lige nu arbejder i højtryk for, at togene kan køre igen.

Opdateres ...