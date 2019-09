Metroen: Derfor kører vi ikke perfekt fra starten

Efter adskillige år med grønne plankeværk, byggestøj og flere forsinkelser, kan Københavns metro søndag langt om længe slå dørene op for byens nye Cityring.

Efter åbningsceremoni og en indledende tur med blandt andet dronningen, åbner metroen klokken 16 for alle passagerer på hele ruten.

Se den nye metro-rute her. Video: Metroselskabet

Men trods den lange ventetid skal man ikke regne med, at alting kører glat for metroen i starten, varsler Metroselskabet.

Eksempelvis er det ikke sikkert, at informationssystemet, der blandt andet skal informere om driftsforstyrrelser, virker efter hensigten fra starten.

- Selvom systemet er testet meget, kan det godt være, at der er en skærm, der ikke får givet den rigtige information om, hvor et tog er på vej hen, eller at der står nogle forkerte afgangstider på en skærm. Og det kan også være, det kan blive svært at kalde ud til lige præcis det tog, man vil kalde ud i, siger Rebekka Nymark, direktør i Metroselskabet, til Ekstra Bladet.

Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Mødet med mennesker giver knas

Derudover kan man også forestille sig, at dørene ikke opfører sig helt, som de skal, fortæller hun.

- Dørene er også gennemtestet, men man ved bare, at så snart mennesker begynder at bruge dørene, så kan det godt vise sig, at der er noget af mekanikken i en dør, som ikke er helt, som det skal være, siger hun.

Hun gør opmærksom på, at der i alt er 17 stationer med hver 24 døre, som skal fungere hver gang.

- Det er jo en enormt stor skala, så der kan godt være en enkelt dør, der ikke spiller, som den skal. Det kan være, hvis en person stiller sig i vejen, at en dør bliver stående åben i stedet for bagefter at lukke i, eller at en dør er sværere at reparere, end man havde regnet med, siger hun.

Hun understreger, at systemet er testet grundigt igennem, og at det også er sikkerhedsgodkendt.

- Men når mennesker begynder at bruge tingene, så dukker de her børnesygdomme op, og det ved vi, siger hun.

De nye metrotog er indrettet med mindre og færre siddepladser end på den hidtil eksisterende linje. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Tester ny linje

Ud over de daglige forstyrrelser i driften skal Metroselskabet sideløbende med den nye cityring teste den kommende linje M4, som kører til Nordhavn, og som efter planen åbner til foråret 2020.

- Den kommer til at dele skinner, stationer, tog og kontrol- og vedligeholdelsescenter med Cityringen. Og den sidste testning bliver integreret med Cityringens drift. Og det ved vi også af erfaring er svært, siger Rebekka Nymark.

Især op til åbningen af M4 vil passagerer derfor opleve en del tog, som kører forbi, men som man ikke kan stige om bord i.

- Men efter nogle uger vil man så opleve, at man også kan køre med dem, siger hun.

Præstationspres

Tidligere har Metroselskabet også oplyst, at Cityringen i starten kun kan køre den ene vej rundt om natten på grund af noget arbejde, der ikke er overstået. Derfor skifter det fra nat til nat, hvilken vej rundt metroen kører.

Trods opstartsproblemerne er Metroselskabet spændt på, hvordan passagererne vil tage imod den nye metro.

- Jeg glæder mig, men jeg er også meget optaget af, hvordan det går, når det bliver virkelighed mandag morgen, og folk skal på arbejde og på studie og så videre. Søndag bliver en fantastisk begivenhed, men man går også rundt med den der fornemmelse med, at nu skal vi levere noget hverdag til københavnerne. Så jeg har sommerfugle i maven med en vis portion glæde, men også en lille smule præstationspres, siger Rebekka Nymark.