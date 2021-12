Metroens cityring holder stille grundet tekniske problemer

Alle tog i Københavns metros cityring holder søndag aften stille på grund af tekniske problemer.

Det fremgår af Metroselskabets twitterprofil.

- Alle tog holder stille grundet tekniske problemer. Vi ved ikke, hvornår vi genoptager driften. Brug alternativ transport, lyder det på Twitter.

Cityringen er metroens linjer M3 og M4. M3 kører normalt i ring rundt i København, mens M4 er linjen mellem Rådhuspladsen og Orientkaj, der på en del af ruten kører som en del af cityringen.

Meldingen om stoppet kom klokken 21.46.

Metroselskabet oplyser, at rejsegarantien er trådt i kraft.

Reglerne for rejsegarantien er blandt andet beskrevet på hjemmesiden Din Offentlige Transport (DOT).

Her fremgår det, at man i forbindelse med nedbrud på metroen er berettiget til at få refunderet et beløb på op til 300 kroner brugt til alternativ transport. Det kan være taxa, el-løbehjul, delebil eller andet.

Det er et krav, at både afgangs- og ankomststation skal være ramt af driftsstoppet.

Desuden skal man begynde og afslutte den alternative rejse i en radius af 250 meter fra hver af de to stationer. Dette skal fremgå af kvitteringen.