Metrokaos: Tog holder stille

Der er mandag eftermiddag tekniske problemer i Københavns Metro. Tirsdagen er præget af forsinkelser på M1 og M2.

Det oplyser kommunikationskoordinator Thor Wilkens og selskabet selv på Twitter.

- Vi har et tog, som ikke kan køre, der holder mellem Islands Brygge og Christianshavn. Det gør, at man bliver nødt til at skifte tog, siger Thor Wilkens.

Togene har holdt stille i længere tid, hvor der allerede for en time siden blev meldt ud omkring tekniske problemer.

Det er ikke lykkedes for selskabet at løse problemet endnu, selvom problemet har stået på en times tid.

- Der er ingen udsigt endnu, men vi forsøger at få toget fjernet. Vi gør alt, hvad vi kan for at få togene ud at køre igen, fortæller Thor Wilkens.