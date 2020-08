Metroselskabet: Vores hånddesinfektion virkede ikke mod coronavirus

Metroselskab er blevet opmærksom på, at deres standere ikke har indeholdt den rette desinficering

Den hånddesinfektion, der har været sat op til passagerer i metroen i København, har ikke virket mod virus.

Det oplyser Metroselskabet på Facebook.

Metroselskabet er netop blevet opmærksom på fejlen, hvorfor der torsdag ikke har været desinfektion i beholderne på stationerne.

'Dette skyldes ikke en forglemmelse, men et bevidst valg. Vi er nemlig blevet gjort opmærksomme på, at det hånddesinfektionsmiddel, vi har sat op på stationerne som en ekstra sikkerhedsforanstaltning mod smittespredning af coronavirus/Covid-19, kun er godkendt til bekæmpelse af bakterier, men ikke er godkendt til bekæmpelse af vira,' skriver Metroselskabet.

Nyt fyldt på

En kunde havde taget kontakt til Metroselskabet og gjort opmærksom på problemet, og alle beholderne er derfor blevet tømt, så der i stedet kan blive påfyldt noget nyt, der er godkendt til at bekæmpe vira.

Metroen oplyser, at den nye desinfektion vil være fyldt på alle stationer senest i weekenden, og hvis man fra nu af støder på en beholder med noget i, vil det være med den korrekte væske.

Metroselskabet oplyser, at man 'føler sig snydt' på grund af fejlen.

Leverandøren var nemlig tilbage i maj blevet påbudt af Miljøstyrelsen at stoppe med at sælge det pågældende produkt, og man har derfor nu opsagt samarbejdet med leverandøren.

Ifølge B.T. var der tale om produktet 'Duren 2 hånddesinfektion', som blev tilbagekaldt i maj.

'Vi er enormt kede af, at vi er kommet til at skabe falsk tryghed ved at tilbyde en service, der ikke er i orden,' skriver Metroselskabet.