Mette Blomsterberg ramt af konkurs

En kurator er udpeget til at gøre konkursboet op, efter den danske tv-kendis' bagerforretning er blevet begæret konkurs

Den danske tv-konditor Mette Blomsterbeg har ikke fået den bedste start på 2019.

1. januar kunne hun selv meddele på Facebook, at hendes bagerforretning Blomsterberg Konditori og Café måtte dreje nøglen om på grund af dårlig økonomi.

Og nu viser det sig, at økonomien i den grad har været presset hos bagerforretningen i Lyngby. Så presset, at virksomheden på årets anden dag blev begæret konkurs. Det oplyser Sø- og Handelsretten til Ekstra Bladet.

Det er advokat Jan Schøtt-Petersen, som er blevet udpeget til at få styr på konkursboet, bekræfter han fredag over for Ekstra Bladet.

- Jeg er blevet udpeget som kurator helt efter bogen. På nuværende tidspunkt har vi sendt cirkulærskrivelser ud til fordringshaver, men jeg kan ikke sige, hvor mange penge der er gået tabt.

Har man gavekort til det konkursramte bageri, lover Mette Blomsterberg at refundere det af egen lomme, hvis man kommer før 31. januar. Hun nævner også, at der har været mange kunder i de år, hvor butikken har været åben på Toftebæksvej i Lyngby.

Men selvom hun langer kager over disken i en lind strøm, tjener hun altså ikke penge på det. Det viste hendes seneste regnskab også.

'Resultatet af selskabets aktiviteter udviste i regnskabsåret et negativt resultat og har således ikke indfriet de forventninger, der var stillet til året. Der forventes et mindre negativt resultat i næste regnskabsår', står der i regnskabets ledelsesberetning.

Mette Blomsterberg har i seneste regnskabsår forsøgt at tilpasse sin forretning ved blandt andet at skære ned på personaleudgifterne. I 2016 lød de på 4.693.391 kroner, mens de i 2017 er skåret ned til 3.899.747 kroner.

Det negative resultat fra Blomsterbergs café afspejles også i Mette Blomsterbergs holdingselskab, Gloria Lama Holding ApS. Moderselskabet tabte 72.600 kroner i 2017.

Det var i samme ombæring også forventet, at forretningen ville komme ud med et underskud i 2018.

Konditor Mette Blomsterberg fik sit gennembrud som makker med kokken Jan Friis-Mikkelsen i DR-succesen 'Den store bagedyst'. Foto: Bjarne Bergius Hermansen/DR

Har andre brød i ovnen

Men selvom den 49-årige kagekone ikke længere skal sælge kaffe og kage på Toftebæksvej, kommer hun ikke til at kede sig i 2019.

Mette Blomsterberg har nemlig som sædvanlig flere jern i ilden, og hun meddeler, at kalenderen allerede er fyldt godt op med spændende samarbejder, som hun dog ikke på nuværende tidspunkt ønsker at oplyse yderligere om, da Ekstra Bladet får fat i hendes talsperson.

Hun vil dog gerne afsløre, at hun ikke kommer til at sige farvel til skærmen. Selv har den kendte konditor dog fortalt en smule om, hvad der skal ske i dette kalenderår.

'2019 er allerede fyldt godt op, og jeg kommer primært til at fokusere på nye spændende samarbejder: Tv, udgivelse af to nye bøger, foredrag, videreudvikling af min bageserie og webshop samt mange andre spændende projekter, som jeg ikke på nuværende tidspunkt kan løfte sløret for', har hun skrevet på sin hjemmeside Blomsterbergs.dk.

Ekstra Bladet har mandag været i kontakt med Mette Blomsterbergs presseansvarlige, Mette Ljunggren, som oplyser, at man 'ikke har yderligere kommentarer'.

Se også: Blomsterberg efter konditori-kollaps: Det skal hun nu

Se også: Mette Blomsterberg giver op: Lukker sit konditori