Mette Bluhme Rieck: Kryds ved børns trivsel

DR-værten har faktisk allerede brevstemt, for hun skal nemlig dække valget gennem 12 timer for sin arbejdsplads.

– Jeg ville ikke kunne nå at stemme tirsdag, og jeg synes, at det ville være hyklerisk at stå og advokere for, at folk skal stemme, hvis jeg ikke selv havde gjort det, griner Mette Bluhme Rieck.

Mette Bluhme Rieck skal dække valg i 12 timer og har derfor brevstemt. Foto: Linda Johansen

I øjeblikket er hun imellem to flytninger. Det vil sige, at hun netop er flyttet til et sted, hvorfra hun om ikke længere skal videre fra.

– Af samme grund har jeg ikke kunnet vælge mig en lokal politiker, som jeg plejer. Lige her hvor jeg pt. bor, kender jeg hverken forholdene eller politikerne, så jeg har denne gang valgt at stemme på det parti, som jeg oftest har følt med ’hjemme i’ ved kommunalvalg.

For Mette Bluhme Rieck har daginstitutioner, trivsel og miljø højeste prioritet.

– Lige nu er jeg der i livet, hvor dette fylder mest. Modsat Folketingsvalgene er det ved kommunalvalg det nære, der tæller.

Modsat Folketingsvalgene er det ved kommunalvalg det nære, der tæller, fastslår mette Bluhme Rieck. Foto: DR

Tv-værten har lige som alle andre københavnerne bøvl hver aften, når hun skal have parkeret sin bil, fordi der altid mangler p-pladser.

– Men hvis jeg skal vægte børn mod biler, så vælger jeg børnene, og det har afspejlet sig i mit kryds.