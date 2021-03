Mette F: - Realistisk, at vi skal vaccinere og revaccinere danskerne

Statsminister Mette Frederiksen (S) fortæller torsdag på pressemøde i Israel, hvorfor hun mener, at det er afgørende, at der bliver produceret flere vacciner mod covid-19, og hvorfor der skal samarbejdes om produktion med Israel og Østrig.

- Den sårbarhed, vi ser på vaccineområder, kan vi ikke blive ved med at have. Jeg ser det som realistisk, at vi skal vaccinere og revaccinere danskerne. Og at vi skal gøre det år efter år, siger statsminister Mette Frederiksen.

Desuden siger hun, at turen til det lille land i Mellemøsten, var 'tiden og pengene værd', fordi vi ikke må 'halse bagefter'.

- Vi er enige om, at vi bliver nødt til at intensivere samarbejdet globalt, fordi covid-19 ikke forsvinder, siger Mette Frederiksen.

Forsknings- og innovationsfond

Hun siger, at landene konkret er enige om at skabe en forsknings- og innovationsfond.

Man vil intensivere samarbejdet omkring test og sekventering af covid-19-prøver intensiveres.

Og så vil de tre lande lave et partnerskab med de ting, 'som hver land kan nu' i forhold til vaccineproduktion.

- Det byder vi så ind med i et fællesskab, siger Mette Frederiksen.

Vaccineproduktion i Danmark

Mette Frederiksen ønsker på sigt vaccineproduktion i Danmark.

- Det vil jeg vældig gerne kunne præsentere på dansk jord, siger Mette Frederiksen.

Danmark er et 'oplagt land', når det gælder øget vaccineproduktion, siger statsminister Mette Frederiksen.

I 2016 købte AJ Vaccines Statens Serum Instituts vaccinefabrik, og tidligere i dag kunne Ekstra Bladet fortælle, at regeringen kan købe fabrikken helt eller delvist tilbage.

'Vi er åbne over for alle dialoger og mulige løsninger, der kan sikre et øget beredskab for danskerne - også forskellige ejerskabs- og samarbejdsmuligheder,' skriver Jesper Helmuth Larsen, adm. direktør, AJ Vaccines, i en mail til Ekstra Bladet.

Afviser kritik

Statsminister Mette Frederiksen afviser, at hun er blevet brugt som del af Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, valgkamp med besøget i Israel.

- At der er valgkamp i et land, vi samarbejder med, er et vilkår i et demokrati. Det betyder ikke, at vi ikke kan samarbejde med det land.

- Israel er verdensmester i vacciner og i at rulle dem ud. Og jeg ønsker, at Danmark skal være i absolutte topklasse, når det kommer til at håndtere covid-19, siger Mette Frederiksen., siger Mette Frederiksen.