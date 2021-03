Mette F. efter topmøde: Misundelig på Biden

Mette Frederiksen (S) var sent torsdag i møde med EU's 27 stats- og regeringschefer og USA's præsident, Joe Biden.

Vacciner og covid-19 var naturligvis på dagsordenen. På mødet blev der også diskuteret vaccineeksport mellem EU og Storbritannien. Og meldingen er klar fra statsministeren efter mødet.

- Der er ikke nogen i EU, der har et ønske om at ramme briterne, men vi har et ønske om, at der skal være et samarbejde på en ordentlig måde, siger Mette Frederiksen.

I øjeblikket er der voksende bekymring i Storbritannien, hvor millioner af briter afventer at få deres andet stik med vaccinen fra AstraZeneca.

Hvis EU bremser doser produceret på fabrikker til Storbritannien, kan det give voldsomme problemer for briterne.

Danmark er parat til at gå videre med eksportrestriktioner, hvis det er nødvendigt, siger statsminister Mette Frederiksen efter EU-topmøde torsdag:

- Vi har støttet de restriktioner, der allerede er i dag, og vi er også parat til at gå videre, siger Mette Frederiksen.

Misunder Biden

Mette Frederiksen glæder sig på USA's vegne, hvor de vaccinerer i et helt andet tempo, end vi oplever i EU.

I løbet af Joe Bidens 58 dage som præsident, har amerikanerne givet 100 millioner doser vacciner.

- Jeg ærgrer mig over, at vi ikke er i stand til at vaccinere i samme omfang i Europa.

- Vi skal ganske enkelt have mere vaccinationskapacitet i Europa, lyder det fra statsministeren.

Russisk vaccine?

Mette Frederiksen blev spurgt ind til, om Danmark vil investere i den russiske sputnik-vaccine, hvis den bliver godkendt.

Statsministeren holder dog kortene tæt ind til kroppen, når snakken falder på Sputnik-vaccinen.

- Jeg synes, vi skal afvente og se, om Sputnik bliver godkendt af EMA (Det Europæiske Lægemiddelagentur, red.), og så tager vi stilling på baggrund af det, siger statsministeren.