Mette F. indkalder til pressemøde klokken 19

Tirsdag aften vil statsminister Mette Frederiksen (S) tale til danskerne om den nyeste udvikling af corona i Danmark.

Det sker på et pressemøde i Spejlsalen i Statsministeriet klokken 19, oplyser Statsministeriet i en pressemeddelelse.

I løbet af eftermiddagen har rygter floreret på sociale medier om et kommende udgangsforbud for hele eller dele af Danmark. Ekstra Bladet erfarer, at der vil komme nye tiltag for den danske befolkning i aften. Men der bliver ifølge vores oplysninger ikke tale om udgangsforbud.

Kort efter Mette Frederiksens pressemøde vil dronning Margrethe tale til nationen. Det sker klokken 20 i en tale fra Fredensborg Slot, der optages i eftermiddag.

Ekstraordinær tale

Statsministeren kalder det ekstraordinært, at dronningen vil tale til danskerne.

'Hendes Majestæt Dronningen vil i aften tale til danskerne. Jeg kan ikke i min levetid huske, at Dronningen har talt på nationalt tv på baggrund af en alvorlig situation i Danmark. Vi står i en helt ekstraordinær situation. Og den kræver ekstraordinært sammenhold. Hver for sig. Og sammen som land,' skriver Mette Frederiksen på Facebook.

977 personer i Danmark er tirsdag eftermiddag klokken 16.30 registreret smittet. Der er dog et betydeligt mørketal, eftersom man ikke har testet alle i en periode.

En person er officielt bekræftet død af coronavirus, mens i alt fire coronasmittede er døde. Myndighederne understreger, at det er uvist, om de er døde som følge af corona.

82 er indlagt - heraf er 18 af dem på intensive afdelinger.

Minister: Der er mad nok

Klokken 15 tirsdag afholdt fødevareminister Mogens Jensen (S) pressemøde sammen med repræsentanter fra detailbranchen. Her understregede ministeren, at de danske supermarkeder ikke er ved at løbe tør for dagligvarer.

- Hvis man handler helt normalt, opstår der ikke mangelsituationer, lød det fra Mogens Jensen.

Der har været spekuleret i, om regeringen kunne finde på at indføre et egentligt udgangsforbud, som Frankrig har gjort. Men det er ikke tilfældet, erfarer Ritzau.

Adspurgt direkte på pressemødet svarede Mogens Jensen, at han ikke er vidende om, at der planlægges et egentlig udgangsforbud.

