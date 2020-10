Mette F. kan ikke garantere for julearrangementer

Mette Frederiksen kan ikke garantere, at julearrangementer kan gennemføres

Statsminister Mette Frederiksen (S) vil på fredagens pressemøde ikke garantere, at juletraditionerne kan gennemføres som de plejer.

- Vi ved godt, at julen er en meget vigtig tradition. Derfor er vores forhåbning selvfølgelig, at det bliver muligt at holde julearrangementer i familierne, men vi kan ikke love det på nuværende tidspunkt, siger statsminister Mette Frederiksen (S):

- Jeg forstår det hele. Jeg forstår godt, at vi savner tiden, som den var før. Det lykkedes os i foråret at komme på forkant med epidemien. Derfor er vores forhåbning, at vi igen kommer på forkant med epidemien.

På dagens pressemøde er en række nye restriktioner blevet indført. Det gælder salg af alkohol, som forbydes efter klokken 22. Desuden indføres krav om mundbind på indendørssteder, hvor offentligheden har adgang. Det gælder blandt andet biografer og ungdomsuddannelser.

Hvad angår mundbind indenfor på offentlige steder træder det i kraft 29. oktober.