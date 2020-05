Mette F. klar til at udvide anden fase

Statsminister Mette Frederiksen (S) er klar til at udvide fase to af Danmarks genåbning.

Det fremgår af en mail, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, fra statsministeren til de andre partiledere på Christiansborg.

Statsministeren forklarer, at der netop er udarbejdet en ny rapport af en ekspertgruppen ved Statens Serum Institut.

'Rapporten viser, at vi fortsat har smitten under kontrol i Danmark. Fase 2 kan således gennemføres som aftalt. Dertil viser rapporten, at der på baggrund af de nyeste tal kan være grundlag for at udvide fase 2.'

'Det er i sig selv glædeligt. Det kan fx betyde, at en stor del af dansk kulturliv kan åbne tidligere end først planlagt,' står der i mailen.

Mette Frederiksen er klar til at udvide fase to af genåbningen. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Nye forhandlinger

På den baggrund inviterer statsministeren partilederne til nye forhandlinger om en udvidelse af genåbningsplanen. Hun lægger op til,, at disse skal finde sted på onsdag.

Fase to af genåbningen indbefatter i forvejen ting som storcentre, restauranter, caféer samt de største skoleklasser.

Efter planen skulle en række kulturaktiviteter først være en del af genåbningens tredje fase 8. juni. Dette gjaldt eksempelvis museer, teatre, kunsthaller og biografer.

Men nu er der altså udsigt til, at det danske kulturliv kan genåbne hurtigere end planlagt.

Ny genåbnings-aftale: Sådan bliver fase 2, 3 og 4