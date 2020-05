Mette F. konfronteret med zoo-kritik

Statsminister Mette Frederiksen (S) blev søndag aften bedt om at svare på den kritik, der de seneste døgn har været omkring, at zoologiske haver ikke må åbne, mens storcentre må.

I et interview med TV2 Nyhederne siger statsministeren.

- Hvis vi ikke gør dette klogt, og hvis vi ikke er lige så dygtige til at åbne op, som vi var til at lukke ned, risikerer vi at sætte de to måneders indsats over styr, siger hun.

Efterfølgende blev hun igen spurgt, hvorfor storcentre åbner men ikke zoologiske haver. Til det svarede Mette Frederiksen:

- Der er to ting at sige: Det vigtigste er, at hvis vi åbner alt op på én gang, vil der komme for meget aktivitet.

- Det vil have for store omkostninger.

Videre blev hun spurgt, hvorfor en tatovør må åbne, mens elever ikke må gå til eksamen. Til det svarede statsministeren:

- Det er, fordi en tatovør har brug for at komme på arbejde igen. Når storcentrene får lov at åbne, er det, fordi rigtig mange er beskæftiget i detailhandlen, lød svaret.