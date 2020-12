Mette F. lukker fitnesscentre

Statsminister Mette Frederiksen (S) lukker for fitnesscentre. Det slår hun fast på dagens pressemøde.

Restriktionerne gælder 38 kommuner, der ud over Aarhus og Odense ligger på Sjælland.

Det gælder fra onsdag 9. december til 3. januar.

- Idrætshaller, trænings- og fitnesscentre og spillehaller skal holdes lukket, siger hun på pressemødet, siger Mette Frederiksen.

Mette Frederiksen (S), statsminister. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

- Hvis smitten er for høj, når vi går ind i juleferien, risikerer vi at miste kontrollen over smitten. Det må ikke ske, siger Mette Frederiksen på pressemødet:

- Region Hovedstaden er så alvorlig, at myndighederne har hævet risikoen til niveau fire ud af fem i varslingssystemet.

Samtidig slår hun fast, at caféer, restauranter og øvrige beværtninger i de 38 kommuner skal lukkes fra onsdag. Takeaway bliver dog fortsat en mulighed, lyder det fra statsministeren.