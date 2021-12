Mette F. med kraftig opfordring: Tag tredje stik

Alle over 18 år, der har modtaget invitation til tredje stik, bør tage imod det, siger statsminister Mette Frederiksen på pressemøde

Statsminister Mette Frederiksen (S) opfordrer på onsdagens pressemøde 'meget, meget' kraftigt ældre til at tage imod invitation til tredje stik af coronavaccination.

- Til oldeforældre, bedsteforældre, sårbare, personale i frontlinjen, alle jer, der er vaccineret allerede sidste vinter og i foråret: En meget, meget kraftig opfordring til at tage imod det tredje vaccinestik, siger Mette Frederiksen på pressemødet.

Hun sender også en opfordring til pårørende og venner om at hjælpe 'slægtninge, ældre og udsatte, som måske ikke har adgang til computer,' med at få det tredje stik.

Kapacitet er afgørende

Det er afgørende, at der bliver skruet op vaccinekapaciteten, lyder det fra statsministeren.

- At tage imod det tredje stik er noget af det allervigtigste, man kan gøre nu. Derfor er det afgørende, at kommuner og regioner får skruet op for kapaciteten, så ingen skal vente på vaccinen, siger Mette Frederiksen.

Regeringen holder pressemødet, få timer efter at Statens Serum Institut (SSI) har meddelt, at 5120 personer er smittet med coronavirus det seneste døgn. Det er det højeste antal under epidemien.

- Det er vigtigt, at vi nu sætter alle sejl til. Det skyldes også den nye variant, omikron. Vi ved fra tidligere varianter, at tid er den afgørende faktor, siger Mette Frederiksen.

Hvert stik tæller

Alle, der bliver inviteret til tredje stik, skal have tid inden for en uge i deres egen region.

Derudover skal alle færdigvaccinerede inviteres til det tredje stik, inden for seks måneder efter at de har fået det andet stik, siger Mette Frederiksen på pressemødet.

- Alle skal kunne få det tredje stik inden for de seks måneder. Det er nye klare mål fra myndighederne.

- Man kan sige, at det lige nu er hvert et stik, der tæller, lyder det fra statsministeren.

Men det er svært at få en hurtig tid til vaccination i øjeblikket, erkender direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm.

- Vi skal gerne ned på, at man kan blive vaccineret inden for en uge, når man får invitationen. Det kan vi godt komme, siger han.