Mette F.: Nye restriktioner inden jul kan blive nødvendige

Statsminister Mette Frederiksen besøger torsdag Hjørring Gymnasium, og her fortalte hun, at vi kan risikere at få yderligere restriktioner inden jul

Yderligere restriktioner inden jul kan blive nødvendige.

Sådan lød det fra Mette Frederiksen torsdag formiddag i Hjørring, hvor hun var på besøg på byens gymnasium. Her delte hun samtidig sin bekymring.

- Vi er ret bekymrede, når vi kigger ud i resten af verden og Europa med meget høje smittetal og meget høje dødsrater, sagde hun til den samlede presse foran Hjørring Gymnasium.

Derudover fortalte hun, at hun er meget opsat på at redde julen for danskerne.

- Jeg vil sige, at julen suverænt er den højtid, der betyder mest for Danmark og de danske familie, og derfor er vi optagede af, hvordan vi for lavet en så god løsning som muligt, sagde Mette Frederiksen.

Mette Frederiksen forsvarede sig i mink-sagen i Folketingssalen onsdag. Torsdag er hun i Hjørring. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Landets statsminister er torsdag i Nordjylland for at besøge en række gymnasieelever på Hjørring Gymnasium, men bliver ikke sagt ét ord om mink. Mette Frederiksen skal derimod tale med eleverne om, hvordan det har været at være 'spærret inde' i 14 dage under kommunens skærpede restriktioner.

Statsministeren blev dog mødt foran gymnasiet af en række larmende demonstranterne, skriver TV2 Nord.

Senere torsdag besøger Mette Frederiksen en nordjysk landmand for at høre om grøn omstilling af landbruget. Dernæst bevæger hun sig mod Kolding-egnen, hvor hun skal besøge en minkavler.

Regeringen indførte 26. oktober en række skærpede restriktioner i Danmark. De er senere blevet forlænget frem til 13. december.

Det skærpede forsamlingsforbud gælder fra 26. oktober 2020 og er den 20. november forlænget til og med 13. december 2020 grundet det stadigt høje niveau af smitte .

De forlængede tiltag er:

Forsamlingsforbuddet fastholdes på maksimalt 10 personer. Der gælder dog visse undtagelser.

Forsamlingsforbuddet ved udendørs begravelser og bisættelser fastholdes på max 50 personer.

Anbefaling om maksimalt 10 personer i private hjem.

Anbefaling om social kontakt med maksimalt 10 personer.

--------- SPLIT ELEMENT ---------