Mette F. præsenterer første fase af genåbning

Mette Frederiksen har på et pressemøde mandag aften fortalt om genåbningen af Danmark

Statsminister Mette Frederiksen sammenligner genåbningen af Danmark med at gå på line. Det bliver en balance, fortæller hun.

- Vi har handlet tidligt, og vi har ramt den grønne kurve, hvor sundhedsvæsnet kan følge med. Hvor der er en sygeseng og en respirator til alle, der har brug for det. Det bliver kun ved, hvis vi holder fast og holder afstand.

- Hvis tallene udvikle sig i en forkert retning, så kommer vi ikke til at genåbne efter påske, siger Mette Frederiksen.

Ifølge sundhedsmyndighederne er det forsvarligt, at påbegynde en åbning af Danmark snart.

Regeringen forlænger følgende forholdsregler fire uger til 10 . maj. - Forsamlingsforbud på 10 personer - Grænserne vil være lukkede - Rejsevejledninger forlænges - Elever fra 6. til 10. klassetrin skal fortsat gå hjemme. Det gælder også efterskoler og frie fagskoler. Kilde: Statsministeriet.

De yngste er de første

Det bliver de yngste danskere, der er de første til at åbne.

- Regeringen vil fra onsdag 15. april begynde at åbne vuggestuer, børnehaver, fritidsordninger og skoler for 0.-5. klasse.

- Jeg forstår godt, at der både vil være forældre og lære, der vil være bekymrende for at blive smittede. Derfor skal børn og voksne være ude så meget, det kan lade sig gøre.

- Der skal være mere afstand mellem børnene indenfor. Der skal gøres mere rent. Og er man det mindste syg, så skal man blive hjemme, siger statsministeren til pressemødet, hvor hun også beder danskerne om at udvise tålmodighed.

Der bliver ingen afsluttende eksaminer i folkeskolen i år, lyder det også fra statsministeren. Den seneste årskarakter vil gælde i stedet for. Restauranter og frisører vil fortsat være lukkede. Regeringen vil se på, om de kan genåbne i 'næste fase'.

Større forsamlinger stadig forbudt

Festivaller og markeder skal aflyses hen over sommeren. Regeringen vil opretholde forbud mod store forsamlinger frem til og med august.

- Vi kigger på, om hjælpepakkerne gælder bredt nok, også i forhold til jer. Vi vil sammen med partierne drøfte, om vi kan forbedre pakkerne endnu mere, siger Mette Frederiksen og henvender sig direkte til arrangører af sådanne begivenheder.

Statsministeren kom også med et direkte budskab til dem, der udlejer ejendomme eller giver lån. Mette Frederiksen bad banker og store udlejningsvirksomheder om at udvise samfundssind.

Det kan ske ved at udskyde huslejebetaling og sikre billige lån, lyder det.

Derudover vil regeringen også indlede en række forhandlinger med Folketingets parter. Det drejer sig blandt andet om hjælp til kultur og foreningsliv, socialt udsatte og dem, der arbejder med dem, og forbedring af økonomiske hjælpepakker.

Kun på papiret

Statsministeren sluttede pressemødet af med at understrege, at planerne kun eksisterer på papiret. Planen kræver, at alle følger regeringens anvisninger.

- Det er op til hver enkelt, om det skal blive til noget. Det bliver kun til virkelighed, hvis vi hver især passer godt på os selv og hinanden. Alt afhænger af vores adfærd.

- I første omgang hen over påsken, men også bagefter. Både privat og i arbejdssammenhæng, siger Mette Frederiksen.