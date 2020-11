Mette F. reagerer på traktor-demo

Statsminister Mette Frederiksen har heller ikke kunnet lade være med at lægge mærke til, at cirka 800 traktorer i København og Aarhus lørdag demonstrerede mod regeringens lovbrud i minksagen.

Flere traktorer havde da også valgt at viderebringe deres budskab på nogle ret heftige plakater med markante budskaber, hvilket Mette Frederiksen skriver om på Instagram:

'Jeg har godt set billeder af nogle mere ubehagelige skilte og budskaber. Ikke mindst også her på sociale medier. Og man ved jo efterhånden ikke, hvad man skal tro på.'

Mette udstillet som nazist: - Jeg er ikke smagsdommer

Et af de helt markante, som er blevet delt på de sociale medier, er et billede med Mette Frederiksen Pia Olsen Dyhr, Pernille Skipper og Morten Østergaard i nazi-uniformer.

Om hun lige præcis har set den plakat, eller om hun referer til andre plakater, kommer hun ikke ind på i sit opslag på Instagram.

'Løgner, lystmorder - det står jeg for,' lød teksten på den fotomanipulerede plakat, hvor Mette Frederiksens ansigt var klippet ind på et billede af nazi-lederen Hitler. Privatfoto

'Men jeg vælger at tro, at det på ingen måde er repræsentativt for det samlede budskab, som hovedparten af de demonstrerende landmænd ønskede at sende i går,' skriver Mette Frederiksen videre.

Vil besøge minkfarm

Efter at have understreget, at regeringen allerede har været ude og erkendte, at der er begået en fejl, appellerer hun til, at selvom folk er uenige, at man taler ordentligt til hinanden.

'Især når vi er uenige. Urigtige påstande bliver ikke korrekte af at blive gentaget. Og splittelse og dæmonisering gavner ingen. Slet ikke vores demokrati. Især politikere har et ansvar for ikke at gentage usandheder,' skriver hun.

Hækkerup: - Dybt usmageligt. Og skadeligt

Hun oplyser desuden, at hun i den kommende uge vil besøge en minkfarm, et landbrug og hun kommer et smut forbi Nordjylland.

'Måske vi - i stedet for de hårde ord bag skærmen - bør gøre en indsats for at forstå hinanden. Derfor vil jeg også i næste uge besøge både en minkfarm og et landbrug, ligesom jeg kommer forbi Nordjylland, hvor næsten alle de særlige restriktioner nu er ophævet,' skriver Mette Frederiksen.

Ellemann afviser Trump-retorik: - Dårligt tidspunkt for officiel krig

Lørdagens demonstration skulle blandt andet vise utilfredshed med den omfattende aflivning af mink, der blev iværksat, efter at en muteret variant af coronavirus blev fundet i danske mink