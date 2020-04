Mette F. står fast: Sandsynligt med gradvis åbning efter påske

Statsminister Mette Frederiksen (S) holder fast ved det, hun fortalte mandag på et pressemøde: Der er en åbning af landet i sigte efter påske.

- Det er absolut sandsynligt, at vi kigger ind i en kontrolleret, gradvis, stille og rolig åbning af Danmark efter påske, siger Mette Frederiksen i 21 Søndag.

Det kommer dog stadig an på, hvor gode danskerne er til at vise hensyn, holde afstand og spritte hænderne af.

- Men alt står og falder ved hver enkelt dansker. Hvis vi ikke holder afstand til hinanden, så falder alt fra hinanden. Korthuset kan falde, og det vil falde hurtigere, end vi kan forestille os.

- Hvis vi slækker på det, så kan tallene pludselig eksplodere, siger hun.

Hun fortæller, at det endnu ikke er besluttet, om der mandag kommer et pressemøde om en gradvis genåbning af Danmark. De arbejder stadig på sagen søndag aften, og hun vil gerne have tid til at tale med Folketingets partier først.

Beslutningen om genåbning bliver baseret på sundhedsfaglige råd, understreger hun.

Verden er ændret

Hvornår samfundet er tilbage til det, vi kender, vil hun ikke sætte en dato på i 21 Søndag. Men hun tror ikke, at den hverdag, vi kender fra før coronakrisen, er tilbage inden for en nær fremtid.

- Vi kommer heller ikke til at kunne klumpe os sammen i tog og busser. Og vi kommer heller ikke til at stå tæt sammen og holder fester i lang tid, siger Mette Frederiksen.

Mette Frederiksen regner ikke med, at alle børn kan komme i skole på samme tid.

Flere gange i løbet af interviewet gentager hun, at det er hele verden, der er ændret.

- Verden er ændret. Verden bliver ikke det samme som før, siger hun.

Den nye virkelighed, verden står midt i, skal også spille spille en rolle, når der fremover skal laves politik, siger hun. For eksempel siger hun, at der både skal tages hensyn til beskæftigelse, virksomheder og klima og miljø.