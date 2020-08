Mette Frederiksen: Det er ikke nødvendigt med en ny nedlukning

Det er ikke nødvendigt med en ny nedlukning af Danmark, som den der blev iværksat i marts. Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) til TV2.

- Vi vil gøre rigtig meget og gå rigtig langt for at undgå en nedlukning - det er ganske enkelt for dyrt for Danmark.

- Det er i øvrigt heller ikke nødvendigt, siger hun i programmet Go' Aften Live.

Store dele af det danske samfund blev i midten af marts lukket ned for at bremse spredningen af coronavirus.

