Mette Frederiksen: Det går for langsomt

Mette Frederiksen har torsdag aften deltaget i et virtuelt møde med EU's stats- og regeringschefer.

Ifølge statsministeren er vi i et kapløb med tiden, og derfor er hendes budskab klart.

'Vi skal have flere vacciner - hurtigere. Og vi skal først og fremmest have de leveringer, der er aftalt! Det kan kun gå for langsomt', skriver statsministeren på Facebook efter mødet.

Danmark er godt i gang med at vaccinere borgerne, men for at kunne opretholde tempoet, har vi brug for flere vacciner.

Men det halter med leverancerne.

'Vi vaccinerer så hurtigt, vi kan. Desværre går leveringen af vaccinerne for langsomt. Jeg foreslår, at vi allerede nu distribuerer doserne fra Astra Zeneca til medlemslandene i EU. Så kan vi begynde at vaccinere så snart, den forhåbentlig bliver godkendt', skriver Mette Frederiksen.

Hun skriver desuden i sit opslag, at vaccinerne er 'nøglen' til at åbne samfundet igen.

