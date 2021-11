Mette Frederiksen: - Det må godt være besværligt at være uvaccineret

Beskeden fra Mette Frederiksen var kontant og ikke til at tage fejl af, da hun sidste uge holdt pressemøde om tiltag for at bremse coronasmitten i Danmark.

- Jeg kan ikke understrege nok urimeligheden i, at en lille gruppe potentielt ødelægger det for de fleste af os. Så der er i mine øjne ikke nogen undskyldning – heller ikke af moralsk karakter – for, at man ikke går hen og bliver vaccineret, sagde statsministeren for rullende kameraer.

Den og flere andre kommentarer faldt vaccinekritikere for brystet, og flere følte sig placeret på et B-hold, mens resten af samfundet var på A-holdet.

Eksperter vurderede da efterfølgende også, at hendes benhårde retorik kunne være med til at skabe endnu mere splittelse i samfundet.

Vil ikke ud i stor nedlukning igen

Mandag var Mette Frederiksen i Aarhus for at føre valgkamp for borgmester Jacob Bundsgaard, der stiller op til genvalg.

TV2 ØSTJYLLAND brugte lejligheden til at få svar på, hvorfor Mette Frederiksen er begyndt på netop den retorik om de uvaccinerede.

- Hvorfor er det den tone, du har valgt?

- Fordi vi har behov for, at folk går ned og bliver vaccineret. Vi kan se, at smitten stiger, og antallet af indlagte stiger. Hvis man er ikke-vaccineret, så er der større risiko for, at man bærer den her sygdom videre, siger Mette Frederiksen.

- Vi vil ikke ud i en stor nedlukning igen - det vil vi i hvert fald gøre alt, hvad vi kan for at undgå. Derfor bliver vi nødt til at sige, så det ikke kan misforstås, at dem, der ikke er vaccineret, skal gå ned og blive vaccineret.

Må godt være besværligt

- Men eksperter peger på, at lige præcis dén tone kan være med til at skabe mere splittelse. Så er det vel ikke den rigtige vej at gå?

- Jeg bliver nødt til at passe på de 90 procent af danskerne, der har gjort alt det, vi har bedt dem om igennem hele den her efterhånden meget lange coronatid. Når der er så mange, der har valgt at blive vaccineret, så synes jeg, at det er rigtigt som samfund at sige, at vi gør, hvad vi kan for, at det bliver lettere at komme igennem den her vinter som vaccineret.

- Og det må godt være besværligt at ikke være vaccineret, siger Mette Frederiksen.

Alle har et ansvar

- Så du kan godt leve med et A- og et B-hold?

- Jeg synes ikke, jeg placerer nogen på et A- eller B-hold, men jeg bliver som landets statsminister nødt til at sige, at alle har et ansvar.

Mandag viser Statens Serum Instituts seneste opgørelse, at hele 19 sogne over hele landet er smittet over de smitteværdier, der indtil september i år havde udløst en automatisk nedlukning.