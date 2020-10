Mette Frederiksen: Det skal gøres bedre

Mette Frederiksen og regeringen valgte en fredag i september at komme med nye restriktioner, der gjorde, at arrangementer dagen efter måtte aflyses.

Hun blev efterfølgende mødt af kritik fra både private og arrangører, der kunne vinke farvel til store bryllupper, konfirmationer m.m., hvor over 50 skulle samles med blot en dags varsel.

I 'Mød statsministeren' på DR taler hun nu ud om beslutningen:

- Jeg var ikke glad for, at der skulle laves restriktioner med så kort aftræk, siger hun.

Det var dog ifølge statsministeren ikke muligt at vente.

- Vi stod i en situation, hvor myndigheder siger, at vi skal reagere hurtigt. Det synes jeg ikke, at vi kan sidde overhørig, siger hun på DR.

Hun understreger dog, at folk skal stadig have i baghovedet, at der sagtens kan komme nye restriktioner med kort varsel. Det skal dog gøres bedre end her i september, indrømmer statsministeren.

Det var fredag 25. september, at forsamlingsforbuddet blev udvidet til også at gælde private arrangementer som bryllupper og konfirmationer.

Normalt går der flere dage, før restriktionerne bliver indført, men denne gang kom de med en dags varsel.

