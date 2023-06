Mette Frederiksen i eksklusivt interview: Min mor døde af asbest

Det var en asbestrelateret kræftsygdom, der for ti år siden kostede statsminister Mette Frederiksens mor, Anette Frederiksen, livet.

Det fortæller statsministeren i et interview med Fagbladet 3F.

Mette Frederiksens mor blev født i 1950’erne og boede i sin tidlige opvækst i Øgadekvarteret tæt på Dansk Eternit Fabrik i Aalborg, hvor der i stor stil blev brugt asbest i produktionen.

Mange år senere fik hun konstateret kræft i bughulen, som formentlig var opstået i æggestokkene.

- Jeg glemmer aldrig den læge, der som det første sagde til mig: 'Du er fra Aalborg, er din mor også det? Er hun vokset op i Øgadekvarteret?' Fordi der åbenbart er en overvægt af kvinder i Danmark med den kræfttype, som kommer fra det her kvarter, siger Mette Frederiksen til Fagbladet 3F.

Asbest er ifølge Kræftens Bekæmpelse en dokumenteret årsag til kræft i lunger, strube, æggestokke og i hinder omkring lunger, bughule og hjerte.

Cheflæge og forskningsansvarlig Jakob Hjort Bønløkke, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling ved Aalborg Universitetshospital, er heller ikke i tvivl om sammenhængen mellem asbestrelateret kræft og en opvækst i Aalborgs store, gamle arbejderkvarter.

- Hvis vi ser en person med kræft i hinden omkring bughulen, som har boet eller er vokset op i Øgadekvarteret, mens der blev anvendt asbest i produktionen på eternitfabrikken, vil vi konkludere, at det er derfor, siger han.

Anette Frederiksen døde 5. maj 2013 efter et langt sygdomsforløb. Hun blev 58 år.

- Det er bare for tidligt at dø. Jeg vil ikke sige, at jeg er bitter. Men jeg synes, at det er meget, meget, meget svært for de mennesker, der har været syge eller er syge på grund af asbest, og for alle os pårørende, at det er en fabrik og et produkt, der har taget menneskeliv fra os, siger Mette Frederiksen.

- Det handler om noget, som min mor ikke kunne gøre for. Så der er en meget, meget stærk følelse af, at det er urimeligt. At det er uretfærdigt, og det har været unødvendigt, siger hun.

Næsten 40 år efter, at det blev forbudt at anvende asbest herhjemme, koster det livsfarlige støv og de mikroskopiske asbestfibre stadig hvert år over 300 danskere livet. Det er flere, end der dør i trafikken, og Danmark har nordisk rekord i lungehindekræft, som asbest er den eneste kendte årsag til.

- Jeg kan sætte mig ind i, hvordan alle de familier, der har mistet en pårørende, hvad enten det har været på grund af lungehindekræft eller andre sygdomme, der relaterer sig til asbest, har det, siger Mette Frederiksen.

- Vi er på en eller anden måde alle i samme båd. De fleste, der bliver syge med de her sygdomme er helt almindelige mennesker, der på grund af deres opvækst eller deres arbejde betaler den allerhøjeste pris. Sådan skal det bare ikke være, siger hun.

- Som datter og mor har du på egen krop mærket konsekvensen af asbest. Men du er også statsminister – hvad vil du gøre ved problemet?

- De, der er blevet syge af asbest på grund af deres arbejde, skal selvfølgelig have en erstatning. Og så er jeg optaget af, at vi har fokus på asbest i forhold til arbejdsmiljøet, så folk ikke bliver udsat for det. Vi har lige lavet den vel nok bredeste og største arbejdsmiljøaftale nogensinde, hvor virksomheder fremover eksempelvis skal have en autorisation for at udføre asbestarbejde, svarer statsministeren.