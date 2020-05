Mette Frederiksen i flæsket på Qvortrup

Det blev meget personligt, da statsminister Mette Frederiksen svarede for sig forud for torsdagens coronadebat mellem partilederne

Det blev hedt, før debatten i partilederrunden overhovedet var startet.

På trappen ude foran Statens Museum for Kunst var Mette Frederiksen (S) aldeles direkte, da hun ved ankomsten svarede på spørgsmål fra Ekstra Bladets politiske kommentator, Henrik Qvortrup.

Qvortrup ville vide, hvorvidt Frederiksen var af den opfattelse, at hun havde malet et for skræmmende billede, da hun tidligere i coronakrisen fremhævede eksemplet fra italienske Bergamo, hvor fyldte ligvogne blev kørt ud af byen.

- Nu er du jo, det må vi i hvert fald forstå, utrolig klog. Hvis man nu havde forestillet sig, at vi ikke havde lukket Danmark ned resolut og tidligere end de fleste andre, er du så sikker på, at det faktisk ikke kunne været gået galt?

- Fordi når jeg iagttager andre - også sammenlignelige europæiske lande - der ikke lukkede ned og ikke fik virussen under kontrol på et tidligt tidspunkt, har man jo stået med helt andre dødstal, end vi står med i Danmark, og et sundhedsvæsen, der ikke kunne følge med. Det er ikke sikkert, at jeg er så god til at være bagklog, men jeg må jo konstatere, at vi har undgået det, som andre lande har mødt, siger Mette Frederiksen.

- Nu er det jo dig, der er statsminister, og mig, der er journalist …

- Det er nok måske for danskerne meget godt. Hvis jeg må være så fri, svarede Frederiksen.

Statsministeren mener ikke, at det var at gå for langt at bringe de dramatiske billeder fra Norditalien frem i debatten, selvom situationen, som Qvorrtrup påpegede, i hele forløbet har været markant anderledes i Danmark.

- Billederne har vi jo set i vores fjernsyn hver eneste dag. Italien er jo et land, som rigtig mange danskere nyder at holde ferie i. Det ligger ikke særlig langt væk. Og der er det desværre gået galt, fordi man måske ikke havde muligheden for at lukke så resolut ned, som vi gjorde. Så det er da nok det sidste, jeg kommer til at fortryde i mit liv.

- Fordi alt lige nu indikerer, at grunden til, at vi står et godt sted, og at vi ikke har den overdødelighed, man ser andre steder, og vi ikke har et sundhedsvæsen, som er brudt sammen, er, fordi en af os to turde træffe den rigtige beslutning på det rigtige tidspunkt, lød beskeden fra Frederiksen til Qvortrup.

