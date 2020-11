Mette Frederiksen i tårer ved besøg på minkfarm

Statsminister Mette Frederiksen lod følelserne få frit løb, efter at hun havde set og hørt på konsekvenserne af beslutningen om at lukke hele minkavler-branchen

Statsminister Mette Frederiksen (S) tøvede ikke med at undskylde til minkavlerne under sit besøg på en minkfarm ved Kolding torsdag.

- Det har været følelsesladet, indledte en tydelig berørt og tårevædet Mette Frederiksen sit korte pressemøde foran en af de mange haller på gården, som tidligere husede tusindvis af mink.

- Jeg synes, der er grund til at undskylde forløbet. Der er begået fejl, og det skal man både kunne beklage og undskylde, fortsatte den socialdemokratiske statsminister.

Ordene faldt, efter Mette Frederiksen havde besøgt en minkfarm ved landsbyen Jordrup. Statsministeren havde holdt et timelangt møde med familien - far og søn - bag den 24 haller store gård og formand for Danske Minkavlere, Tage Jensen, inden hun blev vist rundt i de nu tomme bygninger.

Statsminister Mette Frederiksen var følelsesmæssigt påvirket, da hun torsdag besøgte minkavler i Jordrup ved Kolding. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Mette Frederiksen tørrede flere gange tårer væk fra øjnene, da hun efterfølgende skulle sætte ord på det, der var hendes første besøg nogen sinde på en minkfarm.

- Vi har to generationer af rigtig dygtige minkavlere, far og søn, som på meget kort tid har fået ødelagt deres livsværk. Det er ikke på grund af dem. Det er ikke på grund af, at de har været dårlige minkavlere. Det er på grund af coronaen, sagde hun om minkavlernes skæbne.

- På grund af de fejl, der er begået, og den uro, der har været, har det også været et ekstremt hårdt forløb for familierne og for minkavlerne, som ud over at skulle håndtere aflivning af deres dyr også har skullet se på et rodet forløb, erkendte statsministeren.

Også onsdag i Folketingssalen kom følelserne op i statsministeren, da oppositionen angreb hendes og regeringens håndtering af mink-forløbet.

Men selvom forløbet - mildt sagt - har været rodet, har besøget ikke ændret den grundlæggende opfattelse af mink-situationen hos landets statsminister.

- Der er ikke noget, som har ændret sig i min holdning. Når vi beslutter at aflive minkene, så er det på grund af vurderingen fra Statens Serum Institut, gentog Mette Frederiksen sit argument, som har været i strid modvind de seneste uger.

Lover kompensation

Det næste skridt for Mette Frederiksen er at finde en måde at kompensere de minkavlere, som hun i samme ombæring udtrykker sympati for.

- De har fået knust deres livsværk, og det har de været helt uden skyld i.

- Pas på jer selv. Kompensationen skal vi nok få plads, lød farvel-ordene fra statsministeren, da hun på bagsædet af sin ministerbil satte retningen tilbage mod København.

Statsministeren var godt pakket ind, da hun besøgte minkavler Peter Hindbos livsværk siden 1988 på den nu gabende tomme gård nær Kolding. Foto: Mads Nissen / Ritzau Scanpix

4. november meldte regeringen ud på et pressemøde, at alle landets mink skulle aflives. Statsministeren afviser, at det var en ordre. Flere uafhængige jurister vurderer dog, at der var tale om en ordre.

Derefter begyndte et større arbejde, hvor minkavlerne landet over gik i gang med at aflive deres i alt cirka 15 millioner mink, men hvor det senere viste sig, at der ikke var noget lovgrundlag for at bede minkavlerne om at afvikle deres levebrød.

Sagen har allerede fået konsekvenser for toppen af Socialdemokratiet, idet fødevareminister Mogens Jensen mistede sin ministerpost.

Skandalen dag for dag

Mandag 2. november Regeringen bliver om aftenen gjort opmærksom på en ny mink-analyse fra Statens Serum Institut (SSI). Heri lyder konklusionen: 'En fortsat minkavl under en igangværende COVID-19 epidemi indebærer en betydelig risiko for folkesundheden, herunder for mulighederne for at forebygge COVID-19 med vacciner.' Tirsdag 3. november Om aftenen er der møde i regeringens magtfulde koordinationsudvalg, hvor den nye analyse fra SSI er på dagsordenen. Det er på dette måde, at regeringen træffer beslutningen om, at alle mink i landet skal aflives. Hvorvidt dette overhovedet er lovligt, bliver angiveligt ikke drøftet på mødet. Onsdag 4. november På et pressemøde kl. 16 leverer Mette Frederiksen det klokkeklare budskab til danskerne: Det er nødvendigt at aflive alle mink i Danmark. Fredag 6. november Kl. 22.02 udgår der en mail til alle minkavlere i landet. Afsenderen er Veterinærdirektør i Fødevarestyrelsen, Hanne Larsen. I denne får minkavlerne konkrete anvisninger til aflivningen af deres dyr. De får bl.a. at vide, at der er bonus at hente ved hurtig aflivningen. Ordet 'skal' indgår 31 gange i mailen. Søndag 8. november Fødevareminister Mogens Jensen må erkende, at regeringens slet ikke havde lovgivningen på sin side, da den beordrede alle mink aflivet. Over for Ekstra Bladet bemærker han: 'Regeringen har besluttet, at det hastede, situationens alvor taget i betragtning. Derfor har man vurderet, at man ikke kunne afvente ny lovgivning, inden man meldte dette ud'. Mandag 9. november Om aftenen rykker Mogens Jensen i flere medier ud med en beklagelse: 'Først og fremmest er det vigtigt at slå fast, at vi burde have kommunikeret klart, hvorvidt der er lovhjemmel til, at myndighederne kan påbyde at aflive raske minkbesætninger udenfor sikkerhedszonerne. Det har ikke været tilfældet i denne sag, og det vil jeg gerne beklage', skriver han til Ekstra Bladet. Tirsdag 10. november I Folketingets spørgetime beklager Mette Frederiksen, at regeringen ikke havde lovhjemmel til at udstede ordren om aflivningen af alle landets mink. Hun forklarer, at hun først blev orienteret om den manglende lovhjemmel søndag. Samme dag får minkavlerne en ny mail, hvor Fødevarestyrelsen beklager den tidligere udsendte ordre: 'Fødevarestyrelsen beklager meget, at det i brevet ikke fremgik, at der for raske minkfarme, der befinder sig længere væk end 7,8 km fra en smittet besætning, var tale om en opfordring til aflivning hurtigst muligt af hensyn til folkesundheden,' skriver myndigheden til minkavlerne. Onsdag 11. november I et samråd forklarer Mogens Jensen, at han først blev gjort opmærksom på den ulovlige mink-ordre i løbet af den foregående weekend. Præcis hvornår kan han ikke komme nærmere. Desuden forklarer han, at der vil blive udarbejdet en redegørelse om forløbet. Dennes forventes klar onsdag 18. november. Tirsdag 17. november Ekstra Bladet afslører, at Mogens Jensens departement blev orienteret om den manglende lovhjemmel til aflivning af raske mink allerede i slutningen af september. Det var Fødevarestyrelsen, som skrev dette til ministeriet. Onsdag 18. november Mogens Jensen trækker sig som minister. Det sker samtidig med, at en opsigtvækkende redegørelse om forløbet kommer for en dag. I redegørelsen kan man bl.a. læse, at hele seks ministre blev advaret om den manglende lovhjemmel allerede 1. oktober. Desuden peger redegørelsen på, at Mogens Jensens egen departementschef var bevidst om problemerne, før den ulovlige ordre blev udsendt til alle minkavlerne 6. november.

